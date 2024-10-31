莫華倫斥盛事基金只批70萬元「唔夠塞牙罅」　政府反駁：不同途徑實獲約440萬元等值資助

全國政協委員、著名男高音莫華倫日前透露，向政府的文化藝術盛事基金申請1,500萬元，以重製歌劇《杜蘭朵》紀錄二十世紀初重要的作曲家浦契尼，惟最終只獲批70萬元資助，批評「塞牙罅都唔夠」。文化體育及旅遊局反駁稱，除盛事基金批出的70萬元外，康文署也同時提供270萬元資助供製作及宣傳，以及約100萬元供演出及彩排的場地和票務服務贊助，因此《杜蘭朵》從政府不同途徑得到的資助，事實上約為440萬元等值。
▼莫華倫狠批語錄逐格睇▼
評審已充分考慮既定準則
莫華倫早前接受香港恒生大學《恒傳感言》節目訪問，提到原本計劃大肆宣傳，吸引大灣區以致世界遊客來港觀看，以及滿懷信心把節目納入本港的盛事文化活動，最終卻只獲批70萬元，形容政府「畀粒糖你食塞住你把口，(不過)就塞唔住我把口」。
文化體育及旅遊局回覆《am730》查詢指，所有申請文藝盛事基金的項目，均會經由文藝盛事基金委員會按《申請指引》評審準則來評審，包括需要為大型活動、能透過訪港旅客人數或傳媒報道吸引香港或海外廣大群眾的興趣，以及活動能促進文化藝術界和創意產業的產業建設、提升文化藝術界和創意產業的生態圈等。在評審歌劇浦契尼《杜蘭朵》申請時，文藝盛事委員會已充分考慮既定的評審準則，而考慮支持金額時，委員會亦會特別考慮建議計劃是否已獲政府或非政府資助、贊助或捐助等相關因素。
舉辦不同旅遊項目提升港吸引力
另外，莫華倫在節目又批評港府只顧推動盛事經濟而忽略藝術發展，狠批政府紙上談兵，「放啲無人機就叫做有文化咩？喺灣仔擺一個月夜市就叫有文化喇咩？」文體旅局回應稱，除積極支持和推動各項文化藝術項目外，作為負責旅遊的政策局，亦會支持和舉辦不同類型的旅遊項目及宣傳推廣活動，提升香港作為旅遊目的地的吸引力，如聯乘節慶和大型活動，定期舉辦不同主題及設計的無人機匯演，以及推廣特色夜市，吸引市民及訪港旅客到訪。
文體旅局稱，這些旅遊項目與文化藝術項目相輔相成，正正體現了國家「以文塑旅、以旅彰文」的國策，亦回應了各界希望文體旅局可以促進文旅融合，產生更好協同效應，帶動經濟發展的期望。