華富邨重建料2041年完成 華安華樂居民最先搬遷

房委會昨公布薄扶林華富邨重建計劃安排，將分三期進行，預計2041年完成。原計劃作首期安置的其中一個地盤、即涉1,800伙的「華富北」地盤因處理土地石層難度較預計高，導致完工期由2028年下半年延至2030年；而涉1,208伙的「華景街」地盤則可於2026年底落成，可先用作安置華安樓和華樂樓合共900戶的居民，故首期重建須分拆成1a及1b期，1a期清空期為2027年7月。
華富邨重建分三期進行，由5幅位於薄扶林南(即華景街、華樂徑、華富北、雞籠灣南及雞籠灣北)和華富邨現址用地，用作安置受重建影響的華富邨居民。5幅薄扶林南用地預計可提供合共約8,920個公屋單位，而華富邨現址，重建後單位數目則預計會由約9,200個增至約12,200個。完成整個重建計劃後，將合共提供約21,120個單位，較現時增130%。
華富北用地遇石層較預期高
當中首期1a期，接收屋邨「華景街」用地涉1,208伙，料2026年底落成，將安置華安樓和華樂樓約900戶居民，兩廈須於2027年7月清空；1b期的接收屋邨「華樂徑」用地(涉400伙、料於2027至28年落成)和「華富北」用地(涉1,800伙)，則延至2030年上半年完工，供華昌樓、華泰樓和華建樓居民分批遷入。房屋署消息表示，原先第一期遷置，由於華富北用地石層狀況及技術困難，致首期工程細分兩期進行，其中華富北用地的入伙日期，會由2028年下半年推遲至2030年上半年。其餘兩期重建計劃未受影響：第2期重建涉及「雞籠灣北」和「雞籠灣南」兩個項目，分別涉1,200伙及4,200伙，料於2030至31年落成；第3期重建是華富邨原址重建(涉8,900伙)，料2040至41年落成。
房委會商業樓宇小組委員會及資助房屋小組委員會，昨早召開聯席會議，討論並通過受華富邨重建影響的首批住戶遷置安排。資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，1a期受影響的居民可選擇調遷往2026年底入伙的華景街公屋。住戶亦可選擇購買居屋或綠置居單位，享有優先揀樓資格。
兩人家庭不接受安置 獲9.57萬特惠金
房委會將向受影響住戶提供搬遷津貼，1至6人或以上住戶金額由10,030元至31,910元不等。若一人和兩人住戶不接受公屋安置，可選擇收取一筆過特惠金，分別為78,530元及95,790元。不過兩年內不能再獲取任何形式的資助房屋。黃指，房委會已在2024/25年預留2,490萬元撥款，作為住戶的特惠金支出。現時受華富邨重建清拆計劃1a期影響的商戶有23個，將獲發放特惠津貼，金額相等於15倍租金。合資格商戶亦可參與「局限性投標」，若商戶放棄參與局限性投標，會獲發放12.5萬元一筆過替代津貼。黃碧如表示，即使1a期重建，華富邨內仍有130至140間商舖，足夠服務居民。房委會會成立社區服務隊，協助受影響居民特別長者，提供包括遷離現居單位及適應新居環境等協助。