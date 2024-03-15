華富邨重建料2041年完成 華安華樂居民最先搬遷

房委會昨公布薄扶林華富邨重建計劃安排，將分三期進行，預計2041年完成。原計劃作首期安置的其中一個地盤、即涉1,800伙的「華富北」地盤因處理土地石層難度較預計高，導致完工期由2028年下半年延至2030年；而涉1,208伙的「華景街」地盤則可於2026年底落成，可先用作安置華安樓和華樂樓合共900戶的居民，故首期重建須分拆成1a及1b期，1a期清空期為2027年7月。 華富邨重建分三期進行，由5幅位於薄扶林南(即華景街、華樂徑、華富北、雞籠灣南及雞籠灣北)和華富邨現址用地，用作安置受重建影響的華富邨居民。5幅薄扶林南用地預計可提供合共約8,920個公屋單位，而華富邨現址，重建後單位數目則預計會由約9,200個增至約12,200個。完成整個重建計劃後，將合共提供約21,120個單位，較現時增130%。

華富北用地遇石層較預期高 當中首期1a期，接收屋邨「華景街」用地涉1,208伙，料2026年底落成，將安置華安樓和華樂樓約900戶居民，兩廈須於2027年7月清空；1b期的接收屋邨「華樂徑」用地(涉400伙、料於2027至28年落成)和「華富北」用地(涉1,800伙)，則延至2030年上半年完工，供華昌樓、華泰樓和華建樓居民分批遷入。房屋署消息表示，原先第一期遷置，由於華富北用地石層狀況及技術困難，致首期工程細分兩期進行，其中華富北用地的入伙日期，會由2028年下半年推遲至2030年上半年。其餘兩期重建計劃未受影響：第2期重建涉及「雞籠灣北」和「雞籠灣南」兩個項目，分別涉1,200伙及4,200伙，料於2030至31年落成；第3期重建是華富邨原址重建(涉8,900伙)，料2040至41年落成。