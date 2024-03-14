華富邨重建｜望醉人海景半世紀　老街坊：慶幸入住終老　重建摧毀靚景鄰里情

走進南區華富邨華康樓一個高層單位，任誰都忍不住跑向騎樓，遙望那一望無際的大海，清晨看着太陽破曉，傍晚欣賞「鹹蛋黃」被大海吞噬，連千萬豪宅也享受不到的美景，華富邨居民林婆婆過去半世紀看得如癡如醉。年屆八旬的林婆婆視入住華富邨是大半輩子人生中最大的福氣，連曾登門造訪的中聯辦副主任何靖都不敢相信此單位為廉租屋。
不過，再夢幻的單位也逃不過重建命運，位於華富邨第二期重建計劃中，料只餘數年時光，她最不捨的，不僅是醉人美景，還有維繫了一甲子的街坊情誼，「華富就係個景色俾人摧毀咗，你寫出嚟就係個靚景俾人摧毀咗喇，正式要搵第二個接手嘅時候，係咪會做返呢？我估計一定唔會，一定唔會！」
【華富邨再見．不再見系列之三】專題組記者：林穎嫺
林婆婆憶海景觀大船放爆仗
「個個都好鍾意(騎樓)，嚟親個個都去咗嗰度先，伏一陣間先」，每人走進林婆婆的家，都會被騎樓外的無死角海景吸引，林婆婆說其單位座向極佳，既可看到日出，也可看到日落，天朗氣清時也會忍不住拍下美景，兩個兒子自小亦愛待在騎樓，觀看郵輪和大船駛過，「有陣時大船，譬如好似過年，以前准燒爆仗，嘩！個海邊嘭嘭嘭，好多爆仗，嗰陣時企喺度，成晚唔使瞓，嗰啲船喺度放爆仗，(以前)開心！」這個海景，她看了半世紀，至今仍未生厭。
1968年8月，林婆婆一家四口搬入華富邨，告別在灣仔與知己合租的唐樓單位，由兩家人瑟縮100呎唐樓，「升級」至280呎公屋，首派便獲安排到此背山面海的一流單位，在林婆婆眼中，是比毗鄰豪宅貝沙灣更佳的住所，「我哋鍾意華富邨個景靚，佢一畀呢間我……嘩！又咁大，梗係要啦！」
戴麟趾親臨為華富邨揭幕
華富邨在1967年11月開始落成，林婆婆所住的華康樓屬於第10座，在開邨翌年8月入伙，林婆婆一家遷進一個月後，港督戴麟趾親臨為華富邨揭幕，她拿着相機跟隨居民湊熱鬧，「好巴閉見港督，嗰陣時我都好細個，嗰陣時廿幾歲，嘩！港督點樣㗎？梗係走埋啲人堆度，(港督)拉塊布揭幕，塊牌𠵱家喺度。」
入伙之時，華富邨仍處於開邨狀態，山頭仍然荒蕪，由於原址在日治時期曾為亂葬崗，令鬧鬼傳聞四起，加上交通極度不便，嚇走不少街坊，但林婆婆卻鍾情這個荒蕪的山頭，即使每天徒步1.5小時從薄扶林下山，走到銅鑼灣百貨公司「大丸」上班仍不言棄，「我哋鍾意行山，所以咪行，如果唔係點樣去銅鑼灣返工啊？」
夜不閉戶鄰里如家人
令林婆婆對華富邨情有獨鍾的，不僅是一望無際的海景，更是猶如家人般的左鄰右里，「我成條街個個都識嘅，個個都鍾意」，以往街坊都不會關上大門，可到鄰居家自出自入，不時幫助鄰居照顧孩子，煮好飯也會一起吃，「最好就係有一班好朋友、好鄰居，呢個情就係喺呢度，就係最好，人情味好難㗎𠵱家。」
住在這個單位半世紀，林婆婆從未花錢裝修，只是將家裏打理得井井有條，騎樓亦種了鮮花，連屋邨平台的花也是其得意之作，年屆八旬的她仍然精靈，每日都在區內做義工陪診，出心出力幫助有需要的長者，也許是這份街坊情令她仍想為此條邨付出。
遷邨美景情誼難維持
不過，重建在即，多間光顧了數十載老店已率先退場，未來兩年亦會開始與其他街坊各散東西，即使一同獲安置到新邨，亦難再維繫現時情誼，華富邨獨享的美景也會化為烏有，「冇咗個人情味喺度，將來就個個都閂門，係咪？拆咗呢度就冇咗個人情味，冇咗華富邨呢個景，一定冇㗎喇。」
在林婆婆眼中，曾入住這個「公屋典範」已是其半生福氣，故無法再強求新邨的模樣，只能將此情此景烙印在腦海中，「住咗幾十年，當然係有感情……但唔可以追返前面㗎喇，過去就過去。」