華富邨重建｜清拆耗時廿載商戶難捱　商會：生意急挫憂結業潮冀減租

「公屋豪宅」南區華富邨最快兩年後開始重建，惟邨內多間老店難敵市道低迷，人未去，舖先空。華富邨商業聯會主席吳漢彬(Dee哥)表示，邨內唯一酒樓結業，不少老街坊已跨區飲茶「止癮」，並順道買餸，令華富邨街市生意急挫，惟房屋署去年底結束疫情減半租優惠，變相加租一倍。Dee哥指向冷清的街市，慨嘆空無一人的冷巷，道盡商販之苦，憂慮會結業潮殺到，「呢條邨已經無未來。」他透露，正代表商戶向房屋署爭取減租，讓商戶可撐到清拆，「等一切差唔多執到七七八八嘅時候，你再話減租就冇意思。」 【華富邨再見．不再見系列之二】專題組記者：林穎嫺

全賴房署指引免商舖惡性競爭 華富邨內嘉華文具店、嘉豪酒家和華富中西藥行(見另稿)近月先後結業，不少街坊大感惋惜，建立數十載的情誼，在短短幾個月間，便要接連說再見，昔日破天荒的小鎮規劃，倏然變得凋零。 本身是華富米行雜貨老闆的Dee哥，70年代末跟隨姊姊在華富邨開舖，當時仍流行「糴米」，便決定開米行。不少市區米行早已敵不過時代的洗禮，但華富米行仍要屹立不倒，Dee哥認為，全賴房屋署有指引，規定每條屋邨商舖的類型，以避免惡性競爭，才令這些傳統行業得以生存。

酒樓結業成最大打擊 不過，老邨並非面對太多競爭，而是沒有競爭。Dee哥約廿年前「接棒」，出任華富邨商會主席，見盡此邨興衰，形容一直都「好太平」，苦嘆最大打擊是邨內唯一的酒樓去年底結業，「嗰陣時我點都救唔到，我都出咗好多力。」 他解釋，老街坊習慣「一盅兩件」，做節擺兩圍，現時只能跨區飲茶，帶來連鎖反應，「𠵱家你冇得飲(茶)，一出去就唔返嚟，𠵱家你兩蚊去到深水埗，飲下茶，買埋餸返嚟，仲喺華富買咩，去香港仔都(喺)香港仔買埋，正常諗法……變咗係一個惡性循環。」 Dee哥指，嘉華酒樓原址逾兩萬呎，屬舊式格局，或未能符合現時的食肆牌照要求，估計裝修費不菲，但此邨壽命僅餘數年，認為有人接手復業只屬奢想。