華富邨重建｜盂蘭勝會納非遺10周年　前互委會主席：將死之邨無未來難再辦

南區華富邨重建計劃宣布十載，華富邨內六個盂蘭勝會被列入香港非物質文化遺產清單亦屆十周年，但近年華富邨未有在農曆七月點起香燭，亦無喃嘸師傅吹起「啲打」，帶領善信參拜。曾舉辦盂蘭勝會的華昌樓前互助委員會主席陳永森慨嘆，疫情令舉辦數十載的盂蘭勝會「斷纜」，加上互委會解散，物資遭沒收，令盂蘭勝會倏然畫上句號。即使有團隊圖助居民「復活」盂蘭勝會，但陳永森對着「無未來」的將死之邨，指若重建後未能再辦，已不想再大灑金錢和勞力重新籌備，令這個非遺可能捱不過第十周年。 【華富邨再見．不再見系列之四】專題組記者：林穎嫺

華富邨位處臨海地，原址在日治時期為亂葬崗，入伙後鬧鬼傳言四起，加上邨內不少居民都是潮州人和水上人，令在七月鬼節舉辦盂蘭勝會的傳統興起。華昌樓是較早舉辦盂蘭勝會的一幢，連同另外4幢和華富邨街坊盂蘭勝會，同在2014年被納入政府非遺清單。華昌樓屬於雙塔式設計，俗稱「井字型公屋」，中庭被各家各戶包圍，每年農歷七月，地下平台便會開設祭壇，點起燭香，喃嘸師傅便會吹起「啲打」，街坊紛紛到走廊湊熱鬧。

盂蘭勝會變街坊聚會 前互委會主席陳永森接棒籌備盂蘭勝會逾廿年，憶述以往盂蘭勝會籌備需時半年，街坊都踴躍參與，甚至捐出價值數十萬、以金線繡的卦象，「個個都好開心，成棚人落晒嚟，破地獄時5樓企滿晒人喺度睇，個個都會攞住先人附薦過金銀橋，攞去化(寶)」，街坊又會在互委會「開餐」、分燒豬，鬼節儀式變成街坊「圍威喂」的大日子，「啲街坊嗌一聲就好多人落嚟幫手。」 不過，房屋署近年以防疫為由，禁止華富邨舉辦盂蘭勝會，陳永森為秉承習俗，無奈縮小規模，直至兩年前，政府解散互委會，失去互委會辦公室存放盂蘭物資，令盂蘭勝會未重建便率先畫上句號。他直言當局解散互委會「呢一步係行錯咗。」陳永森對着「無未來」的將死之邨，指若重建後未能再辦，已不想再大灑金錢和勞力從頭籌備，令這個非遺可能捱不過第十周年。

研究團隊︰中庭似地獄引遊人觀賞 港大華富邨研究團隊自2016年起深入研究華富邨，計劃負責人黃培烽表示，華富邨由於地勢不平，令當年出現雙塔式設計，街坊善用中庭位置令盂蘭勝會別具特色，連街外客亦會入邨觀賞，「佢有少少似去到地獄底層，佢望唔到個天，好似同唔係喺現實世界嘅嘢相關到，因為佢個地方係同出面個世界斬開咗，佢個空間令到大家個感覺好強烈。」 黃培烽續指，盂蘭勝會能在中庭掛起卦像，進一步增加了居民參與的感覺，是華富邨盂蘭勝會能夠承傳至今的原因，成為維繫社區的活動，「儀式感係強咗好多，會令大家覺得呢樣嘢係我值得去，𠵱家嘅人嘅角度，如果唔係信教，就係去感受個氣氛。」

正向康文署申資助重辦盂蘭勝會 黃培烽透露，正向康文署申請資助，以協助居民重辦盂蘭勝會，惟即使能重辦亦很大可能是最後一次，因為新屋邨難再有雙塔式設計，不少居民也感到心灰意冷，加上欠缺互委會身份，「出師無名」，令重辦之路更崎嶇。他認為當局可以考慮民間建議，包括保留其中一座雙塔式大樓，但縮減至只有5層，便可減少倒塌危機，令街坊能有地方繼續舉辦盂蘭勝會，同時亦能保育此建築特色，但他認為有關做法機會渺茫，需思考如何在新地方承傳盂蘭傳統。