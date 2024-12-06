華富邨重建｜華富邨預留重鐵用地提前釋出　第3期重建提前6年完成遷置

因應南港島線西段將由原有重型鐵路方案改為採用智慧綠色集體運輸系統，華富邨重建計劃亦可提前6年完成遷置。因原預留作重鐵發展的華富邨華安樓及華樂樓土地可提前6年釋出，作為第三期重建的遷置屋邨，令華富邨重建的搬遷提前6年至2034至2035年完成。
華富邨分三期重建，由2026年開始，原定2034至2035年完成第三期的置遷。由於原先華富邨第1a期重建的華安樓及華樂樓因配合原有重鐵方案而預留的土地將提早釋放用作遷置資源，故在華安樓及華樂樓的租戶遷人接收屋邨華景街公營房屋項目後，房委會將隨即清拆華安樓及華樂樓，並於現址動工建造新華富邨第1期，用作華富邨重建計劃第3期華翠樓和華景樓租戶的遷置資源。
新安排預計讓重建計劃第三期的華翠樓和華景樓的租戶於2034年第二季遷入新華富邨第1期的新建接收大廈，較原有安排提早約六年。華翠樓和華景樓的目標清空日期相應由原定的2040至41年度，提前六年至2034至35年度。
至於未來車站的位置，房署消息人士表示，明年才會有較明確的定案，房署將配合其他部門規劃，例如將建築物後移、改善通風等，而屋邨規劃亦會與未來車站協調，例如以平台與車站連接，並設商店和綠化，便利居民易行。
彩虹邨重建計劃方面，彩虹邨第1期包括碧海樓、金碧樓和丹鳳樓三座樓宇將於2029年4月清空，由今日起約有52個月的通知期以遷出單位。
房委會策劃小組已通過將涉2,576 個公屋單位的宏照道第1期發展計劃轉為綠置居項目，兩期總共提供4043個單位，料受第1期清拆計劃影響的彩虹邨住戶可於目標清空日期前優先選購有關資助出售單位。
保育方面，房委會將於未來數年研究於新彩虹邨設計中考慮融入舊邨獨特的設計元素，也會透過新的建築設計手法，並考慮保留彩虹邨文化特色，如懷舊店鋪招牌和地面街舖設計。房署消息人士，彩虹邨的紀念牌匾、古榕樹會研究保留，但現時保育方案未有結論，房署會考慮不同方案，包括牛頭角下邨將舊物融入設計，或利用攝影技術將實物數碼化，未必以實物形式保留，將一邊設計，一邊收集意見。至於公眾最關注的彩虹外牆和球場會否保育，房署消息人士稱未有定案。
華富邨重建合集｜2041年完工海景公屋滿載回憶
房委會亦會透過社區參與活動發掘彩虹邨和華富邨中別具特色和值得保留的商戶，讓他們參與競投在接收屋邨或原址重建邨預留的新商業單位，或其他房委會現有零售設施內的指定空置商鋪及檔位。中標者在新租約下可獲三個月免租，若放棄特設招標安排，便會獲發放一筆過替代津貼 125,000元。