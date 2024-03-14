華富邨重建｜開邨藥房曾誓言做到清拆　難敵加租提早落閘　店二代：叔叔遺願落空

「阿叔交帶，你幫我睇住，你哋是但一個唔做，都執咗佢㗎喇，焗住你都要……」華富中西藥行屹立南區華富邨近一甲子，負責人黃成家與弟弟接掌藥房生意接近三十個年頭，叔叔曾誓言家族藥房要「做到拆為止 ！」惟重建未至，叔叔便已仙遊，加上疫後收入重創、房屋署結束減半租優惠，三重打擊下，兩個藥房二代在老街坊的悲鳴中忍痛拉閘。弟弟黃堅成(堅哥)苦嘆：「呢度三面環海真係靚，唔係淨係靚，係空氣真係好啲、舒服啲、住得開心啲， 人都(健康)，成個環境都好好，舊一代啲人，人情味真係好好。」 【華富邨再見．不再見系列之一】專題組記者：林穎嫺 ▼藥房為下舖上居格局▼

向房屋署申請減租無功而還 街坊慣稱這裏為「華富藥房」，甫開邨已進駐，店內一磚一瓦仍歷久常新，中藥、西藥部分明，開店至今的百子櫃由黃成家把關，西藥部則是由堅哥「打骰」，兩兄弟接手打理藥房近30載，守住的不僅是先父和叔叔的心血，也是黃氏家族生意中最後一間藥房，黃成家說：「唔想辜負佢(叔叔)嘅期望，佢本身係想做到成個華富邨結束，舊年3月佢都喺加拿大飛返嚟，90幾歲喇，佢都話『做到拆為止啦！』」 不過，華富邨重建說了十年，一直只聞樓梯響，創立藥房的父親和叔叔未及見到新邨落成便已仙遊，華富藥房失去了大老闆，加上邨內人口減少、消費模式轉變，疫後生意重創，堅哥曾向房屋署申請減租，又曾申請租用其他區的藥房，均無功而還，未能達成叔叔期望，在重建方案宣布前夕，讓藥房在本月初提早「畢業」。藥房拉閘，開邨老店所剩無幾，藥房對出的平台也顯得冷清，人煙稀少。

開邨遷入華富邨 華富藥房在1969年開業，堅哥憶述，華富邨開邨後，父親便把位處土瓜灣的藥房搬過來，當時華富邨交通不便，十分荒蕪，更有傳鬧鬼，令不少人急急遷出，但黃家卻反其道而行，開店不久後，決定舉家遷入，自此便扎根逾半世紀。 藥房是老邨獨有的下舖上居格局，樓上為宿舍，堅哥說，兒時放學後會到藥房「黐餐」，長大後遵父命在藥房西藥部學師，與中醫師父親拍住上，一做便44年，更與太太結緣、情定終生，見證街坊幾代同堂，街坊紅白二事已參與過無數遍，他自己亦由衝動、頑皮的黃毛小子變成沉穩的硬漢子。

不捨先父中醫枱百子櫃 「最唔捨得……回憶梗係我爸爸喺度做醫生嗰陣，我阿爸做中醫。」說起堅哥最捨不得的角落，並非他與太太的相知相識，而是其父昔日為病人診症的中醫枱、執藥的百子櫃，這些無法搬走的傢俱，成為堅哥最捨不得的角落。 堅哥並無繼承父親的「醫」缽，但進修了西藥配藥和急救課程，街坊頭暈身㷫都會找他，更曾兩度為在店內中風暈倒的婆婆急救，曾以投考警隊為夢想的他說，最開心是幫助到街坊，亦培養出對做藥房的興趣：「大家都係『黃』家飯，唔係嗰個『皇』之嘛。」 吃這口「黃家飯」的還有黃成家。他在1994年才從叔叔的藥房調過來，跟父親一起執藥，並住在宿舍，與手足朝夕相見，建立了如家人般的感情，「以前呢度，初初開嘅時候，全部都係離屋企好遠，有啲未有家室都係住呢度，朝桁晚拆。」他看着滿布鏽跡的碌架床說，手足早已成家立室或退休，宿舍已變成貨倉，昔日的青蔥歲月只能追憶。

視藥房為家早晚巡舖 藥房舖面由黃家兩兄弟打點，上層宿舍的靈魂人物則是已芳姐。年屆七旬的她約40年前開始煮「大鑊飯」，以往初二、十五「做禡」，最少也開兩圍枱，她早已把藥房視作家。不過，隨着藥房邁入半百之年，員工、連中醫師也逐一退休，店內僅餘寥寥數人，老闆決定不再在店內煮飯，芳姐便改為打點店內其他小事。 芳姐把青春都奉獻給華富藥房，就連收工、藥房休息，早晚還是會回來餵貓，晚上百無聊賴也會回來整理。芳姐慨嘆，這條冷巷已走了近半個世紀，日後也改不掉這習慣，一早一晚回來「巡邏」，只是日後再無鎖匙打開大閘。