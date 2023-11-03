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2023-11-03 16:05:00

華永會伙拍叮叮科創首辦填色徵文比賽　推廣正向生命教育

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華永會伙拍叮叮科創首辦填色徵文比賽，推廣正向生命教育。

慶祝110周年、負責管理墳場設施的非牟利法定組織華永會，聯同屹立香港逾百年的「香港電車」姊妹公司——叮叮科創（「tramplus」），，首辦填色徵文比賽，推廣正向生命教育，及優秀中華孝善文化。

活動以「正向創藝 永善人生」為主題，小學組設填色比賽、中學組設徵文比賽，藉著比賽配合創意藝術推廣正向生命教育及優秀中華孝善文化，並免費讓勝出比賽的學生參加AI人工智能及元宇宙3D模型設計的先導課程。

華永會伙拍叮叮科創首辦填色徵文比賽，推廣正向生命教育。

參加小學填色比賽的學生分初小(小一至小三)及高小(小四至小六)兩個組別，透過細聽華永會110周年的會歌「永善人生」及了解歌詞寓意而為指定的填色表格着色，以及發揮創意在畫紙上加入符合「行善盡孝」為主題的元素；至於中學徵文比賽亦分初中組(中一至中三)及高中組(中四至中六)，以「我和家人的難忘回憶」為題，撰寫一篇上限400字的文章。

評審團將於四個組別各選出15名入圍同學，其中小學生獲得全額資助入讀「AI 啟航：青年創新與應用課程」，而中學生則可免費參與由香港科技大學及tramplus共同開發的「3D 模型先導課程」。兩個課程均將「孝善」融入STEAM教學內容，讓學生創作繪本、設計線上展覽體驗或3D家庭展覽場館。

在「AI 啟航：青年創新與應用課程」中，初小學生可利用AI工具，以「理想家庭日」為主題創作個人繪本；高小學生則會在元宇宙設計一個簡單的「理想家庭日」場景，例如跟爸媽去旅行、一起閱讀或講故事等。

至於中學組的「3D模型先導課程」，學生先利用Blender 3D軟件圍繞家庭成員建構立體模型，再以「家庭的生命亮點」為主題製作立體場景。學生可以透過訪問自己家族成員的生命歷程，紀錄當中最重要的回憶及感情，並以嶄新方式展示及承傳家族精神。

同學於課程完結前將簡報自己的設計作品，評審團會在各組別分別選出3位表現優異的同學頒發「華永會獎學金」，而各組別冠軍學生可獲得免費「古典電車之旅」，與親友及老師同學在本地電車上舉行2小時派對。參加比賽截止日期為今年12月31日

有關比賽詳情：網站

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