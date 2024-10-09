華潤堂全線分店下月關閉 90員工受影響 工會憂再爆結業潮

華潤醫藥旗下、於1999年成立的大型連鎖藥店華潤堂昨日宣布，於下月8日關閉香港全線19間分店，即日起停止接受新會員申請及派發會員積分，如目前持有有效會籍及積分，須於11月7日或之前親臨華潤堂分店換領禮券或產品。華潤堂稱業務受到外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響，因而決定關閉分店。有工會表示暫未發現欠薪或拖欠強積金供款的情況，又指有會員7月尾曾被詢問調職事宜，憂大品牌都倒下後再爆結業潮。有零售業界立法會議員相信，集團因應市場變化調整策略。

華潤堂昨在社交平台公布，指由於業務受到外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響，經慎重考慮後，決定於11月8日關閉香港全線分店；華潤堂表示，現時約有90名員工受影響，包括管理層，指無拖欠薪金，並會按照勞工法例處理。至於會員計劃亦於昨起停止接受新會員申請，並於門市關閉同日終止運作，屆時會籍及會員積分將會同時失效及作廢；如目前持有有效會籍及積分，需於11月7日或之前親臨華潤堂分店換領禮券或產品。

工會：大品牌都做唔住

香港百貨、商業僱員總會副理事長鍾博文表示，未有沒有華潤堂員工反映有欠薪或拖欠強積金供款的情況。他又提到，總會內有逾10名會員為華潤堂員工，在7月尾已表示公司以調整業務為由，詢問他們是否願意調職，包括調派到其他業務範圍工作。