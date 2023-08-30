華特迪士尼與米奇老鼠銅像 「創夢家」 10月灰姑娘旋轉木馬與公眾見面

華特‧迪士尼一生憑著創意與努力，創造出無數家傳戶曉的故事和卡通人物。適逢華特迪士尼公司創立100周年和香港迪士尼樂園開幕18周年，獨一無二的華特･迪士尼與米奇老鼠銅像 「創夢家」，由即日起至9月30日在「創夢家預覽館」率先開放予「奇妙處處通」會員參觀；預覽館內亦會展出華特 ‧ 迪士尼與米奇老鼠的啟迪故事，以及來自華特迪士尼檔案館的珍藏。「創夢家」銅像10月會移師至灰姑娘旋轉木馬前與公眾見面。另外，華特餐廳與大廳將提供，受到華特最喜愛食物所啟發的限定全新餐牌。

全球各地的迪士尼樂園亦有豎立了華特的銅像，描繪他生平中各個階段。美國密蘇里州馬瑟林市「華特迪士尼故鄉博物館」董事會志願成員Roger Yamashita指出，香港的銅像設計匠心獨運，講述華特快將60歲，迪士尼樂園已經落成，他坐在樂園的長凳上與米奇一同細味眼前的成就，且時亦憧憬着未來的無限可能。

年僅 4 歲辦馬戲團

他續指，華特的有趣故事多不勝數，例如華特年僅4歲時，便會邀請孩子們到穀倉去看他的馬戲團，並向每人收取5美分的進場費。華特所謂的「馬戲團」，僅是穿着戲服走來走去的動物；當華特母親弗羅拉從孩子們的父母處得悉華特的所作所為後，便把錢退還給孩子們。Roger相信，這是華特人生中，最早得到其一個教訓，令他學會高質素「表演」的重要性，因為只有這樣的高質演出，才能令人們獲得真正快樂。