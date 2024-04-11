華豐大廈強制驗樓令拖住做 鄭泳舜促查有否無牌賓館

發生三級火的佐敦華豐大廈，設有35間持牌賓館和多間劏房。有立法會議員指，已經與受影響的多國旅客溝通，又促請政府調查大廈有否無牌賓館，政府亦指對修訂《旅館業條例》持開放態度。有賓館業界就提到，牌照雖規管賓館不得明火煮食，但通常不會知道旅客有否在房內違規煮食，政府亦難以時刻巡查。
民建聯立法會議員鄭泳舜昨日到火警現場，了解受影響住客和賓館旅客需要。他表示，已經與來自日本、泰國等旅客溝通，通知對方政府會提供協助，又稱有報道指涉事大廈或有無牌賓館，促請警方和民政事務總署盡快調查。屋宇署2018年曾向大廈公用部分發出強制驗樓通知，惟至今仍未遵從，鄭泳舜要求該署交代原因。屋宇署深夜回應指，大廈法團於2019年曾委任註冊檢驗人員，至2023年4月通知屋宇署已委任另一名註冊檢驗人員，該註冊檢驗人員並於5月向屋宇署提交訂明檢驗報告，建議需進行修葺工程，現時有關註冊檢驗人員正準備修葺工程的招標文件，並與法團商討承建商招標事宜。屋宇署會繼續與法團跟進，敦促其盡快展開維修工程，並在有需要時考慮採取執法行動。
政府對修訂《旅館業條例》持開放態度
該黨油尖旺區議員葉傲冬亦有到場，據其了解大廈業權分散，內有約100戶劏房，並收過街坊反映有人在公共空間隨處棄置煙頭和堆放雜物，礙於面對的管理問題複雜兼法團運作有困難，有關問題未能妥善處理。
華豐大廈設有35間持牌賓館，昨有意見質疑政府在單一大廈批准開設過多賓館，民政及青年事務局長麥美娟回應能否檢視制度，避免賓館過分集中時表示，對《旅館業條例》發牌修改持開放態度。
賓館業界：難察住客違規煮食
香港旅遊業賓館聯會主席劉功成接受本報查詢指，同意賓館牌照條件嚴謹，又指持牌賓館不得明火煮食，但一般情況下不會得知住客有否在房間內煮食，負責發牌的部門亦難以每日巡查。他不肯定華豐大廈有沒有無牌賓館，惟透露坊間有持牌賓館在滿客後，會繼續接收客人並安置於附近劏房。
另外，位於大廈1樓、有42年歷史的勁力健美中心負責人向傳媒表示，對火警意外感到心情沉重，惟案件正由警方調查，不便進一步發表意見。