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2022-08-09 14:53:09

菲傭哭指遭男僱主啜乳舔陰求救 其妻僅笑著旁觀

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菲傭哭指遭男僱主吸啜乳舔陰求救 其妻僅笑著旁觀。(資料圖片)

兩夫婦4年前涉嫌在全裸狀態要求菲傭入主人房上床，妻子協助丈夫強姦菲傭。兩夫婦分別否認「強姦」及「協助和教唆強姦」等4罪，案件今日於高等法院續審菲傭繼續出庭作供。審訊午續。

已婚並育有子女的30歲菲傭今在屏風後，繼續以菲律賓語作供，先翻譯成英文再翻譯成廣東話。菲傭稱她受僱時負責照顧被告的8歲女兒和1歲半兒子。

事主X供稱，案發當晚11時許，她在被告長女的睡房哄兩名子女入睡後，將一歲半幼子抱回主人房的嬰兒床。其時，兩名被告全身赤祼躺在床上蓋着被，女被告掀起毯子要求X上床跟他們一起睡，X見女被告沒穿衣服，拒絕並回到長女的房間。兩名被告全身赤祼蓋上毯子睡在床上，菲傭說：「No Madam」拒絕後返回房間，與家人傳訊息聊天。菲傭指黎傳訊息給她說：「Sir Likes You ，「You Like Sir?」，菲傭沒有回覆亦沒有接黎的電話但控方則指訊息紀錄顯示女僱主是傳送「Sir I Like You」及「Do You Like It Sir?」給她，意思明顯有別。菲傭解釋她理解為男僱主想要某些東西，女僱主問她是否也想要

菲傭作供時情緒激動 放聲大哭

女被告隨後以毛巾包裹身體露出肩膀，沒有敲門的情況下慢慢打開菲傭房門，輕聲呼喚菲傭。菲傭問女被告是否想她做甚麼女被告只答「Come! Come!」，要求菲傭到主人房，又指「Sir Wants You」，手捉菲傭手腕強迫她到主人房。菲傭不斷反問：「你想我做咩？」，男被告再稱：「Sir Wants YouPay Money！」。菲傭指她並不願意離開房間，但由於女被告變得憤怒，兩夫婦亦屬僱主，她只好跟從指示，認為僱主可能要求她做事。菲傭作供時情緒激動，不斷哽咽，亦曾放聲大哭

菲傭向女被告求救 兩被告僅在笑

菲傭進入主人房後，全身赤裸的男被告從床上跳起，一手捉着她的手，一手關門，X掙扎，男被告抱起X後拋之到床上，女被告在旁觀察並向菲傭說：「ok啦，ok啦」。菲傭不斷大叫求救男被告則指：「Madam ok Madam ok 」。男被告身壓菲傭開始親吻她嘴唇及吸啜乳房，強行脫去菲傭所有衣物，指插及舌舔其陰部。菲傭憶述當時女被告躺在其右側，X伸手抓對方的左肩求救，但兩名被告僅在笑。

44歲男被告陳暹德被控於2018121日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X32歲女被告黎芷珊則被控於同日同地非禮X，以及協助和教唆陳暹德強姦X

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