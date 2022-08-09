菲傭哭指遭男僱主啜乳舔陰求救 其妻僅笑著旁觀

兩夫婦4年前涉嫌在全裸狀態要求菲傭入主人房上床，妻子協助丈夫強姦菲傭。兩夫婦分別否認「強姦」及「協助和教唆強姦」等4罪，案件今日於高等法院續審，菲傭繼續出庭作供。審訊午續。

已婚並育有子女的30歲菲傭今在屏風後，繼續以菲律賓語作供，先翻譯成英文再翻譯成廣東話。菲傭稱她受僱時負責照顧被告的8歲女兒和1歲半兒子。

事主X供稱，案發當晚11時許，她在被告長女的睡房哄兩名子女入睡後，將一歲半幼子抱回主人房的嬰兒床。其時，兩名被告全身赤祼躺在床上蓋着被，女被告掀起毯子要求X上床跟他們一起睡，X見女被告沒穿衣服，拒絕並回到長女的房間。兩名被告全身赤祼蓋上毯子睡在床上，菲傭說：「No Madam」拒絕後返回房間，與家人傳訊息聊天。菲傭指黎傳訊息給她說：「Sir Likes You」 ，「You Like Sir?」，菲傭沒有回覆亦沒有接黎的電話。但控方則指訊息紀錄顯示女僱主是傳送「Sir I Like You」及「Do You Like It Sir?」給她，意思明顯有別。菲傭解釋她理解為男僱主想要某些東西，女僱主問她是否也想要。

菲傭作供時情緒激動 放聲大哭

女被告隨後以毛巾包裹身體露出肩膀，沒有敲門的情況下慢慢打開菲傭房門，輕聲呼喚菲傭。菲傭問女被告是否想她做甚麼，女被告只答「Come! Come!」，要求菲傭到主人房，又指「Sir Wants You」，手捉菲傭手腕強迫她到主人房。菲傭不斷反問：「你想我做咩？」，男被告再稱：「Sir Wants You！Pay Money！」。菲傭指她並不願意離開房間，但由於女被告變得憤怒，兩夫婦亦屬僱主，她只好跟從指示，認為僱主可能要求她做事。菲傭作供時情緒激動，不斷哽咽，亦曾放聲大哭。

菲傭向女被告求救 兩被告僅在笑

菲傭進入主人房後，全身赤裸的男被告從床上跳起，一手捉着她的手，一手關門，X掙扎，男被告抱起X後拋之到床上，女被告在旁觀察並向菲傭說：「ok啦，ok啦」。菲傭不斷大叫求救，男被告則指：「Madam ok ，Madam ok 」。男被告身壓菲傭開始親吻她嘴唇及吸啜乳房，強行脫去菲傭所有衣物，指插及舌舔其陰部。菲傭憶述當時女被告躺在其右側，X伸手抓對方的左肩求救，但兩名被告僅在笑。

44歲男被告陳暹德被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。32歲女被告黎芷珊則被控於同日同地非禮X，以及協助和教唆陳暹德強姦X。