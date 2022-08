菲傭哭指遭男僱主啜乳舔陰求救 其妻僅笑著旁觀

兩夫婦4年前涉嫌在全裸狀態要求菲傭入主人房上床,妻子協助丈夫強姦菲傭。兩夫婦分別否認「強姦」及「協助和教唆強姦」等4罪,案件今日於高等法院續審,菲傭繼續出庭作供。審訊午續。

已婚並育有子女的30歲菲傭今在屏風後,繼續以菲律賓語作供,先翻譯成英文再翻譯成廣東話。菲傭稱她受僱時負責照顧被告的8歲女兒和1歲半兒子。

事主X供稱,案發當晚11時許,她在被告長女的睡房哄兩名子女入睡後,將一歲半幼子抱回主人房的嬰兒床。其時,兩名被告全身赤祼躺在床上蓋着被,女被告掀起毯子要求X上床跟他們一起睡,X見女被告沒穿衣服,拒絕並回到長女的房間。兩名被告全身赤祼蓋上毯子睡在床上,菲傭說:「No Madam」拒絕後返回房間,與家人傳訊息聊天。菲傭指黎傳訊息給她說:「Sir Likes You」 ,「You Like Sir?」,菲傭沒有回覆亦沒有接黎的電話。但控方則指訊息紀錄顯示女僱主是傳送「Sir I Like You」及「Do You Like It Sir?」給她,意思明顯有別。菲傭解釋她理解為男僱主想要某些東西,女僱主問她是否也想要。

菲傭作供時情緒激動 放聲大哭

女被告隨後以毛巾包裹身體露出肩膀,沒有敲門的情況下慢慢打開菲傭房門,輕聲呼喚菲傭。菲傭問女被告是否想她做甚麼,女被告只答「Come! Come!」,要求菲傭到主人房,又指「Sir Wants You」,手捉菲傭手腕強迫她到主人房。菲傭不斷反問:「你想我做咩?」,男被告再稱:「Sir Wants You!Pay Money!」。菲傭指她並不願意離開房間,但由於女被告變得憤怒,兩夫婦亦屬僱主,她只好跟從指示,認為僱主可能要求她做事。菲傭作供時情緒激動,不斷哽咽,亦曾放聲大哭。

菲傭向女被告求救 兩被告僅在笑

菲傭進入主人房後,全身赤裸的男被告從床上跳起,一手捉着她的手,一手關門,X掙扎,男被告抱起X後拋之到床上,女被告在旁觀察並向菲傭說:「ok啦,ok啦」。菲傭不斷大叫求救,男被告則指:「Madam ok ,Madam ok 」。男被告身壓菲傭開始親吻她嘴唇及吸啜乳房,強行脫去菲傭所有衣物,指插及舌舔其陰部。菲傭憶述當時女被告躺在其右側,X伸手抓對方的左肩求救,但兩名被告僅在笑。

44歲男被告陳暹德被控於2018年1月21日,在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位,企圖強姦和強姦X。32歲女被告黎芷珊則被控於同日同地非禮X,以及協助和教唆陳暹德強姦X。