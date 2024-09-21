董之英學界足球｜學體會拒接納逾期申請 教工會批校方卸責前教師促道歉 教局：將調查

教育局稱會就事件進行調查，並要求學校呈交報告，如發現事件涉及校方處理不當或教師專業失德，定必嚴肅跟進處理。

另外，香港教育工作者工會今(21日)亦發聲明，表示近日接獲此該校前體育科主任的求助，在調查後發現董之英紀念中學涉嫌不實指控前體育科主任，使該教師名譽受損，學體會亦發布聲明澄清，指並未對董之英進行禁賽處罰。

董之英學界足球｜指 校方8月已重設密碼

學體會在新聞稿指，對董之英因未能及時完成報名程序而令學生錯失參加沙西區甲組/高級組球類賽事感到非常惋惜，昨日邀請該校校長及體育科主任出席特別會議詳述及補充事件因由，但考慮學校上訴理由後，認為未能成為接納逾期報名的理據。學體會強調，作為主辦機構，需要顧及所有會員學校而作出全面的考量，同時亦需要保持比賽制度的公平性。

學體會提到，7月透過郵寄及傳真形式通知所有新界地區的中學會員學校有關本年度的比賽報名安排，同時上載至學體會網頁；在7月22日至9月2日接受網上報名期間，一直與各會員學校密切聯繫。學體會在8月13日接獲董之英紀念中學蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，學體會亦於同日處理並獲校方以電郵回覆確認，因此相信校方能夠登入網上報名系統及處理報名。

學體會重申沒有對董之英紀念中學作出禁賽處分，學校仍可報名參加其他組別及尚未截止報名的比賽項目，希望校方能積極面對，為學生締造其他機會，盡快收拾心情，回復學習常規。

教工會：校長早於7月簽妥申請重設密碼表格

至於香港教育工作者工會今日(21日)亦發聲明，斥校方指控失實無理。工會稱接獲該老師求助，稱離任前後均有處理交接工作，亦引述文件指，校長黃攸杰早於7月底簽妥申請重設密碼的表格，而學體會8月中已協助校方重設密碼。

工會指已徵詢法律意見，稱校方在記者會多次上針對前體育科主任作出失實無理的指控，嚴重損害他人名譽，已有機會構成誹謗罪。此外，有關的不實指控亦涉嫌違反《教師專業操守指引》，並要求董之英收回不實言論及指控，向該前體育科主任公開道歉，同時向公衆交代真相。

香港教育工作工會主席、教育界立法會議員朱國強於聲明中指，該校未經核查召開記者會，涉嫌推卸責任予離職教師，導致教師名譽受損，有關做法無法接受。