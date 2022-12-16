葵涌貨櫃碼頭防撞欄配件氣體爆炸 37歲男工彈飛10米致命

葵涌貨櫃碼頭發生奪命工業意外。一名男工人為船隻防撞欄配件做壓力測試，充氣期間突然發生氣體爆炸，男子被湧出氣體的衝力彈飛至逾10米外的行車線上，頭部重創昏迷。警員及救援人員接報將傷者送醫院，惟經搶救後證實不治。工業傷亡權益會指，3日內第三宗奪命工業意外，促請當局全面檢討職業安全。

死者姓茹、37歲，與妻子育有一對11歲和3歲的子女，與父母胞弟一家七口同住梨木樹邨。據悉，昨日為事主農曆生日，豈料生辰變死忌。消息指，事主受聘於外判維修公司，入職維修部十多年；其胞弟於同一地盤工作。

另一51歲男工遭碎片擦傷

事發於昨早9時，現場為葵涌貨櫃碼頭南路8號中遠國際貨櫃碼頭，事主當時正為碼頭邊的防撞緩衝板泵入壓縮氣體，測試氣壓，惟充氣期間突然發生氣體爆炸，緩衝板爆裂，男工如炮彈飛人，飛彈至逾10米外的行車路上，重傷昏迷。其他工友見狀慌忙報警，救援人員接報將傷者送往瑪嘉烈醫院，惟經搶救後證實不治。事發時，另一名51歲男工人當時亦在現場，被爆炸碎片擊中，口部及膝蓋擦傷，自行到私家診所治理。警方暫列工業意外處理。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，工會會為家屬提供情緒支援，協助辦理身後事，並會為死者家屬申請慈善基金應急，促請僱主支援，提供恩恤賠償。

3日3宗奪命工業意外

昨日的意外是繼本周一何文田嘉道理道一名42歲工人搭棚期間失足墮地重傷不治，周二油塘東源街55歲鐵器工人被工字鐵壓中送院不治，三日內第三宗奪命工業意外。蕭感心痛和震驚，促請當局全面檢討職業安全，並徹查意外原因，防止再有同類事件。如有人違反安全條例，必須檢控。工會亦強烈要求僱主及承建商向家屬提供善後安排，交代意外經過。

勞工處：會巡視相關承建商全港地盤

勞工處表示，對於3日內有3名工人在意外中身故深表難過；強調會嚴肅跟進每宗個案深入調查。處方表示，因應前日油塘地盤致命工業意外，昨日展開特別行動，巡查相關承建商在全港的地盤，檢視安全工作系統，行動會在未來數日持續。勞工處重申，對工作意外零容忍。如果發現有可能導致人命傷亡的違規事件，勞工處會即時檢控。