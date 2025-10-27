葵芳香港美食嘉年華開鑼 市民︰乾貨性價比較高

香港盛事浪接浪，除中環美酒佳餚巡禮昨結束外，消費門檻較低的香港美食嘉年華正在葵芳的葵涌運動場舉行。昨展期第二天適逢周日，成為不少家庭和情侶消遣的好活動。有市民表示，場內熟食售價不算很實惠，但因支持留港消費入場；亦有市民表示，場內乾貨性價比較高，看到心儀產品便會購入。有展商則表示，展期屬剛剛開始，大部分入埸人士先採取「觀望態度」，亦估計客人在試食後回頭率較高，展期較後段生意額會較高。 由香港中華廠商聯合會主辦的第12屆香港美食嘉年華，於上周六(25日)起至11月2日於葵芳的葵涌運動場舉行。昨日入場人士不少是當區居民，亦有居新界西市民專誠入場。黃先生和張女士昨午入埸，主要目標是購買乾貨，他們指，在場內購買的陳皮、湯包和火腿等，售價比場外商店划算，形容部分便宜接近一半。

入場為支持本地消費 除有目標的消費者，亦有情侶在社交平台影片知悉活動結伴入場。Roy和Rina表示，入場沒有特定目標，只是放假當做消閑活動，「睇到咩啱食買嚟食」。他形容，食物價錢雖不能說很實惠，但發現不少乾貨性價比則不錯，為支持留港消費，故有時間或會再進埸。 至於展會設有320個攤位，分布於六大主題區，搜羅了各式各樣的食品飲料、糧油麵食、參茸海味、廚具用品等。昨日所見部分如罐裝鮑魚低至100元8罐，100元原隻金華火腿。 出售急凍食品攤檔負責人Gloria坦言，展期剛開始生意不算多，入場消費者以附近居民為主，可能周六日天氣較熱，暫時最多人光顧是即食的急凍芒果。