葵青區今年首兩月7巴士線脫班率逾5%　下午繁忙時段更有5路線超7.5%

運輸署公布今年首兩個月葵青區專營巴士路線的脫班率，有7條路線或連其支線整日脫班率高於5%，包括九巴33A線、73X及73P線、37線等，若單計及下午繁忙時段更有5條路線或連其支線脫班率超過7.5%。

運輸署向葵青區議會交通運輸委員會提交文件，交代今年1月至2月葵青區巴士路線的脫班率，以整日計算有7條九巴路線或連其支線脫班率介乎高於5%至7.5%，包括往返屯門的58M及58P線、來往荃灣至旺角的33A線、往返荃灣至大埔的73X及73P線、來往葵盛邨至大角咀的37線，以及荃葵青區內線31、41M、235線；全日計期內沒有路線脫班率超過7.5%。

若只針對下午繁忙時段，九巴33A線、37線、58M及58P線、73X線，以及來往石籬邨至大角咀的31B線，脫班率高於7.5%。同時段脫班率高於5%至7.5%的路線，就有23條九巴路線或連其支線、兩條龍運巴士路線，早上繁忙時段則只有服務上水至荃灣的278X及278P線達同等脫班水平。

署方解釋，脫班率所指的是「編定班次與實際班次的相差比率」，即個別巴士路線每日實際行走的班次數目，少於該路線「服務詳情表」內訂明的班次數目比率，而葵青區路線泛指以當區為終點站或途經當區的專營巴士路線。