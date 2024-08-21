熱門搜尋:
郭嘉駿 Chiikawa 自助餐優惠 宇多田光 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-08-21 15:38:26

蔡俊彥爆劍擊隊友外出比賽須自費 每月「零用」僅2500元 一日後刪文

分享：
蔡俊彥在社交平台Threads發文披露「成年隊」運動員隊友收入，不過一日後清空所有帖文。(蔡俊彥ig)

蔡俊彥在社交平台Threads發文披露「成年隊」運動員隊友收入，不過一日後清空所有帖文。(蔡俊彥ig)

在巴黎奧運女子個人重劍奪得金牌的「微笑劍后」江旻憓，此前發表「運動員幸福論」令香港運動員的待遇備受關注。在巴黎奧運擔任評述大受歡迎、經常和網民在社交平台Threads 互動的花劍運動員蔡俊彥周二（20日）發文披露只獲最低資助(每月7,130元)的「成年隊」運動員隊友收入，並以他外出比賽的經驗去計算「支出」，扣減下全年只淨3萬元「零用錢」，若計每月平均則有2,521元，惹網民熱議，不過今日(21日)蔡俊彥的Threads已清空所有帖文，原因不明。

巴黎奧運港隊巡遊｜港隊代表添馬公園與學生交流　分享如何為奧運夢想奮鬥

蔡俊彥在社交平台Threads發文披露「成年隊」運動員隊友收入，不過一日後清空所有帖文。 蔡俊彥在社交平台Threads發文披露「成年隊」運動員隊友收入，不過一日後清空所有帖文。 蔡俊彥在社交平台Threads發文披露「成年隊」運動員隊友收入，不過一日後清空所有帖文。 蔡俊彥在社交平台Threads發文披露「成年隊」運動員隊友收入，不過一日後清空所有帖文。 蔡俊彥在社交平台Threads發文披露「成年隊」運動員隊友收入，不過一日後清空所有帖文。 蔡俊彥為旁述失言道歉(蔡俊彥IG) 香港劍擊代表蔡俊彥。(港協暨奧委會圖片) 蔡俊彥為旁述失言道歉(蔡俊彥IG) 蔡俊彥認為做旁述令他更易教小朋友。 香港劍擊運動員連翊希及蔡俊彥到商場出席活動，更即場教小朋友打劍。 蔡俊彥於ViuTV直播賽事旁述張家朗16強對國家隊的莫梓維，披露對方一直有舊患，明言「希望就觸發到（舊患）啦」(電視畫面)

需自付機票食宿  「三餐都喺體院食」

體育學院的精英運動員資助計劃分六級制，最高級、奧運或世界賽獎牌得主，每月有44,500元；最低級的「成年隊」只有7,130元，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜形容該筆為「零用錢」。蔡俊彥發文列出部份「成年隊」隊友一年的收入與支出細項，每月7,130元收入下即12個月是85,560元，他透露運動員出外比賽需自費，酒店、機票、膳食、比賽報名費都需自己埋單，6次比賽已用了55,300元。扣除開支，「唔出街搵朋友食飯、三餐喺體院食」的情況下全年有30,260元零用錢，若計每月平均則有2,521元，每日83元。

巴黎奧運｜三項鐵人前港隊月僅6000元資助　司徒兆殷：買對跑鞋都吃力

adblk5

蔡：希望隊友得到更好待遇

帖文一出引起網民關注，不少人以為運動員出外比賽有得報銷開支。蔡俊彥回應稱，一般在香港排名前四的運動員會有資助，第5至12名的運動員就要自費，「當然他們可選擇留港不打比賽，但這樣當運動員便沒有意思了」。蔡之後指買裝備、做物理治療等體育學院會提供，又澄清不是自己遇到的情況，「只是希望大家關注到部分隊友會遇到的情況」。

巴黎奧運．香港代表｜奪歷來最多2面金牌　總數4面獎牌僅次上屆

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️

 
 