蔡俊彥爆劍擊隊友外出比賽須自費 每月「零用」僅2500元 一日後刪文

在巴黎奧運女子個人重劍奪得金牌的「微笑劍后」江旻憓，此前發表「運動員幸福論」令香港運動員的待遇備受關注。在巴黎奧運擔任評述大受歡迎、經常和網民在社交平台Threads 互動的花劍運動員蔡俊彥周二（20日）發文披露只獲最低資助(每月7,130元)的「成年隊」運動員隊友收入，並以他外出比賽的經驗去計算「支出」，扣減下全年只淨3萬元「零用錢」，若計每月平均則有2,521元，惹網民熱議，不過今日(21日)蔡俊彥的Threads已清空所有帖文，原因不明。
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需自付機票食宿 「三餐都喺體院食」
體育學院的精英運動員資助計劃分六級制，最高級、奧運或世界賽獎牌得主，每月有44,500元；最低級的「成年隊」只有7,130元，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜形容該筆為「零用錢」。蔡俊彥發文列出部份「成年隊」隊友一年的收入與支出細項，每月7,130元收入下即12個月是85,560元，他透露運動員出外比賽需自費，酒店、機票、膳食、比賽報名費都需自己埋單，6次比賽已用了55,300元。扣除開支，「唔出街搵朋友食飯、三餐喺體院食」的情況下全年有30,260元零用錢，若計每月平均則有2,521元，每日83元。
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蔡：希望隊友得到更好待遇
帖文一出引起網民關注，不少人以為運動員出外比賽有得報銷開支。蔡俊彥回應稱，一般在香港排名前四的運動員會有資助，第5至12名的運動員就要自費，「當然他們可選擇留港不打比賽，但這樣當運動員便沒有意思了」。蔡之後指買裝備、做物理治療等體育學院會提供，又澄清不是自己遇到的情況，「只是希望大家關注到部分隊友會遇到的情況」。