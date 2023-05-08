蔡天鳳碎屍案｜案發地大埔龍尾村空屋「沒人敢租」 住客直言要數十年才平息

記者陳怡伶／綜合報道
28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）因金錢糾紛遭前夫一家殘忍殺害與分屍，引發社會高度震驚。本案目前已有7人涉案被捕，將於5月8日、9日分別在香港九龍城裁判法院及區域法院提堂及提訊。近日，有媒體重返案發地點大埔龍尾村採訪，發現多數村民仍驚魂未定，對陌生人十分警惕，更有住戶早已搬離，空屋沒人要租。
蔡天鳳2月21日被通報失蹤，警方24日在大埔龍尾村案發現場屋內先後在冰箱裡發現她的雙腿，並在一口鍋子內發現已被烹煮過的頭顱。檢調送驗雙腿與頭顱後，證實與蔡天鳳的DNA吻合。
警方目前拘捕了7人，包括死者前公公鄺球、前夫的大哥鄺港傑及前夫鄺港智三父子，他們被控謀殺罪；前婆婆李瑞香被控妨礙司法公正罪，前公公的情婦伍志榮、鄺港智友人遊艇公司職員林舜及潘巧賢被控協助罪犯。
鄺球、鄺港傑、鄺港智以及李瑞香2月27日時被押送至九龍城裁判法院首度提堂。本案將於5月8日、9日分別在九龍城裁判法院及區域法院提堂及提訊。
更多住戶裝閉路電視
據《大公報》報道，蔡天鳳分屍案發近3個月，《大公報》記者近日重返案發地點大埔龍尾村採訪，發現附近村民警戒心很重，有2名婦女一發現記者立刻質問，「你是誰？來這裡做什麼？」記者表明身份及來意後，她們才放下戒心說：「發生這宗案件後，我們都提高警覺，怕再有陌生人進來作犯法的事。現在好多戶都在陽台上裝閉路電視了」。
分屍案發後，案發地點大埔龍尾村附近居民仍驚魂未定，對陌生人十分警惕，更有住戶已經搬離。（資料照／美聯社）
另一名住在命案現場附近的陳先生透露，現在村民仍不敢走近凶案地，出入都會刻意繞路走，附近還有租戶未搬回來住，甚至有租戶已搬走，包括案發房屋2樓的住客。有住客直言，這宗案件太轟動了，沒有人敢租，估計需要數十年才能平息。
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