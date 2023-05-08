蔡天鳳碎屍案｜案發地大埔龍尾村空屋「沒人敢租」 住客直言要數十年才平息

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）因金錢糾紛遭前夫一家殘忍殺害與分屍，引發社會高度震驚。本案目前已有7人涉案被捕，將於5月8日、9日分別在香港九龍城裁判法院及區域法院提堂及提訊。近日，有媒體重返案發地點大埔龍尾村採訪，發現多數村民仍驚魂未定，對陌生人十分警惕，更有住戶早已搬離，空屋沒人要租。

蔡天鳳2月21日被通報失蹤，警方24日在大埔龍尾村案發現場屋內先後在冰箱裡發現她的雙腿，並在一口鍋子內發現已被烹煮過的頭顱。檢調送驗雙腿與頭顱後，證實與蔡天鳳的DNA吻合。

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警方目前拘捕了7人，包括死者前公公鄺球、前夫的大哥鄺港傑及前夫鄺港智三父子，他們被控謀殺罪；前婆婆李瑞香被控妨礙司法公正罪，前公公的情婦伍志榮、鄺港智友人遊艇公司職員林舜及潘巧賢被控協助罪犯。

鄺球、鄺港傑、鄺港智以及李瑞香2月27日時被押送至九龍城裁判法院首度提堂。本案將於5月8日、9日分別在九龍城裁判法院及區域法院提堂及提訊。