蔡天鳳碎屍案｜消息：警方在大湯煲中尋回死者頭顱 煲內有紅蘿蔔和青蘿蔔 (更新)

【20:48】最新消息指，法醫在前日(24日)檢走的大湯煲中，發現一個懷疑頭顱，頭顱已被煮得淨下頭骨和頭髮，並有疑似被人嘗試擊碎的痕跡。此外，亦發現煲內有肉碎、幾條疑似胸骨，以及紅蘿蔔和青蘿蔔。

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【18:20】消息指，警方已尋回蔡天鳳頭顱，稍後將向傳媒交代。

據悉，警方日前在大埔龍尾村單位的雪櫃內，發現死者的殘肢，包括雙腿。同時亦尋獲兩煲混有人體組織的湯，內有大量肉碎，警員隨即將兩煲湯運往化驗。今日傍晚，有消息指人員深入調查後，在一個大煲中發現死者的頭顱，初步頭顱尚算完整。

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大埔龍尾村碎屍案，受害人蔡天鳳被殺後遭肢解，然而部分遺體仍未尋回。警方繼昨日作大規模搜索，今早再到將軍澳華人永遠墳場搜尋死者頭顱及殘肢，高空搜查隊在山坡游繩而下，搜索儲水池對上山坡，而「水鬼隊」成員帶同潛水裝備，準備落儲水池搜尋，現場共有3個儲水池。

至於案發村屋仍然封鎖調查，警方早前拖走村屋外一輛白色私家車。消息指，估計死者在車上已遇害，屍體被肢解後再遭棄屍。