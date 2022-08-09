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2022-08-09 16:00:00

蔡展鵬光顧無牌按摩店案　放蛇警稱女按摩師提供手淫服務

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蔡展鵬光顧無牌按摩店案　放蛇警稱女按摩師提供手淫服務

蔡展鵬光顧無牌按摩店案，放蛇警稱女按摩師提供手淫服務。(資料圖片)

警務處國安處處長蔡展鵬懷疑光顧無牌按摩院Viet Spa案件，今日(9日)繼續在東區法院續審，放蛇警員郭建燊繼續作供。據悉，放蛇警員憶述第三次放蛇扮顧客到涉案按摩院時，女按摩師稱她僅提供最低價的兩項服務，最終放蛇警員選擇最便宜的500元手淫服務，之後有警員上門搜查，女按摩師神色慌張，要求他快些著返衣服。

遇警上門搜查   女按摩師：差佬呀，快啲著返衫

放蛇警員郭建燊繼續作供，他表示在去年3月19日第三次到灣仔Viet Spa放蛇時，獲安排由一名女按摩師Julia接待，他趁自己一個在房間等候時，致電給同僚候命。其後女按摩師要他選擇500元手淫及600元除衫手淫服務，他選擇較便宜的500元手淫服務，女按摩師為他按摩約3分鐘後，便有警員上門搜查，女按摩師慌張地表示，「差佬呀，快啲著返衫」他於是穿好衣服，再走到大廳將兩名女被告李亦晴(Suki)和元秋香(Sasa)指認拘捕。

案中4名被告，分別為按摩師李亦晴(36)、無業女子元秋香(34歲，越南籍)、女按摩師張明芳(35)以及無業男胡炳雄(61)。控罪指3名女被告各被控一項管理賣淫場所罪，指她們於202010月至2021319日期間，在灣仔「Viet Spa」管理賣淫場所；李及元另被控一項管理沒有有效牌照的按摩院。

胡則被控在同一期間在上址經營賣淫場所，及沒有有效經營牌照的按摩院。至於蔡展鵬就獲律政司確定不涉刑事，去年調任人事及訓練處長

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