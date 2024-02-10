蕭澤頤：新年期間難以一刀切不「抄牌」　若違泊構成危險必執法

警務處處長蕭澤頤出席港台節目，被問到新年假期以及夜繽紛期間，會否放寬違泊執法。蕭澤頤表示，執法主要目的是減低交通意外及不負責任泊車行為，重申發出告票並無工作指標，難以一刀切表示不會「抄牌」。他認為嚴重違泊會影響其他道路使用者，有巿民曾經將泊車上行人路，令途人要出馬路，產生危險。但有需要時警方亦會酌情處理，一旦可能構成危險，警方必定執法。
JPEX案凍結資產超過兩億 流向複雜仍在追查
蕭澤頤又指，警方會就詐騙案加強宣傳教育，呼籲巿民提高警覺，騙徒手法層出不窮，包括「猜猜我是誰」及假扮內地官員的手法仍然存在，而近期較新的手法，包括釣魚騙案，會訛稱短訊積分到期，誘使受害人登入連結，呼籲巿民小心。蕭澤頤又提到，JPEX案至目前為止，警方共收到2,600多宗舉報，涉及金額超過16億元，70人被捕，凍結資產超過兩億，但由於虛擬資產流向複雜，當局正密切追查。
擬罪案黑點設閉路電視 按指引並確保不侵私隱
對於本港計劃在罪案黑點及人流較多地方等安裝閉路電視，以防止罪案以及監察公共安全和公共秩序，蕭重申會確保巿民私隱不會受到傷害。他表示所有閉路電視都只會在公眾地方設置，不會設於私人地方，亦會諮詢私隱專員公署意見，重申會跟隨指引及依法進行，又說閉路電視於全球都很普遍，全英國就有730萬支閉路電視鏡頭。
反修例青年已承擔法律責任及後悔 社會應給予機會
蕭澤頤又說，曾接觸2019年修例事件中被捕及服刑的青少年，認為他們有後悔之心，而犯案前絕大部分都無犯罪紀錄，蕭澤頤認為，如果他們已承擔法律責任及後悔，社會都應該給予機會，否則會繼續被人煽動違法。
蕭澤頤出席在節目後，回應有關國際邁阿密訪港引發的退票事件，他表示案件正由消委會跟進及海關調查，如有需要，相信他們會與警方緊密聯繫。
原文刊登於 香港電台