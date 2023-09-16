蕭澤頤：警隊調整要求後投考數字升逾七成　當中投考警員升91%

首批14名輔警轉為正規警員

蕭澤頤指，在調整要求後，由5月至8月為止，一共有5,241名人士投考警隊，相比去年同期上升74%，其中投考警員數字飆升91%，而投考督察人員就上升52%，兩者均是與去年同期相比。

他提到，今次結業會操除有28名督察及113名警員畢業外，亦有14名首批透過「輔警選拔委任計劃」畢業的警員參加，即由輔警轉為正規警員，他們將會調去不各警區工作，寄言他們能夠盡心盡力服務市民。被問到今次結業會操上首次由中聯辦主任擔任檢閱官時，他回應指，警方會邀請社會上具崇高地位的人士擔任檢閱官。

蕭：警隊全力準備國慶節日部署

另外，蕭澤頤提到防止青少年罪案及國慶節日的警隊部署工作，他表示防止青少年罪案要 「由細做，持續做，一齊做」，除了執法部門，亦需要家長、老師、學校及社工等一起合作，相信效果會更好；至於國慶節日，他說警方會全力準備，包括在情報收集及持續評估形勢，與其他部門全力配合，確保相關的國慶活動能安全有序進行。