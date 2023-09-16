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2023-09-16 13:02:12

蕭澤頤：警隊調整要求後投考數字升逾七成　當中投考警員升91%

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警務處處長蕭澤頤表示，警隊調整要求後投考數字明顯上升。(資料圖片)

警隊近年招聘數字有下降情在5月時調整3項入職要求，包括取消最低身高及體重、准許戴眼鏡投考及增設「警員中英文筆試」，以提供中學文憑試(DSE)外另一種符合語文能力要求的途徑警務處處長蕭澤頤今日(16日)出席警察學院結業會操後交代最新警員招募進展，他表示調整要求後，投考警員數字上升74%。

首批14名輔警轉為正規警員

蕭澤頤指，在調整要求後，由5月至8月為止，一共有5,241名人士投考警隊，相比去年同期上升74%，其中投考警員數字飆升91%，而投考督察人員就上升52%，兩者均是與去年同期相比。

他提到，今次結業會操除有28名督察及113名警員畢業外，亦有14名首批透過「輔警選拔委任計劃」畢業的警員參加，即由輔警轉為正規警員，他們將會調去不各警區工作，寄言他們能夠盡心盡力服務市民。被問到今次結業會操上首次由中聯辦主任擔任檢閱官時，他回應指，警方會邀請社會上具崇高地位的人士擔任檢閱官。

蕭：警隊全力準備國慶節日部署

另外，蕭澤頤提到防止青少年罪案及國慶節日的警隊部署工作，他表示防止青少年罪案要 「由細做，持續做，一齊做」，除了執法部門，亦需要家長、老師、學校及社工等一起合作，相信效果會更好；至於國慶節日，他說警方會全力準備，包括在情報收集及持續評估形勢，與其他部門全力配合，確保相關的國慶活動能安全有序進行。

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