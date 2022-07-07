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2022-07-07 07:30:00
日報

薄扶林公眾騎術學校重建在即　新設施令人期待

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薄扶林公眾騎術學校新面貌概念圖

Jessie向來喜愛馬術運動，除了支持及為香港的馬術運動員打氣外閒時都會去騎馬、保持健美體態。最近得知，馬會薄扶林公眾騎術學校即將重建，看到重建計劃提到，新校可容納更多馬匹，又有機會安排馬房參觀等活動，Jessie都相當期待呢!

不說不知，馬會的薄扶林公眾騎術學校建於1978年，原來服務社區44年，怪不得設施明顯較其他騎術學校老化。為確保公眾能夠於一個可持續發展的環境中學習策騎，馬會經過詳細的可行性研究，將為薄扶林公眾騎術學校展開全面的重建工程

馬會馬術隊成員何誕華。

Jessie知道，代表香港參與東京奧運的馬會馬術隊成員何誕華小時候亦是在薄扶林公眾騎術學校學習馬術。馬會一直致力推動香港馬術運動發展，當然希望可以透過擴展現有騎術學校及開發新設施，提高香港市民的整體參與度。是次薄扶林公眾騎術學校重建後，預計可容納更多馬匹和小馬，協助提供不同程度的騎術課程；其他新增設施亦可讓騎手和馬匹，盡情享受策騎的樂趣。

雖然薄扶林公眾騎術學校下月開始需要暫時關閉進行重建工程預計於2025年秋季重新開放，Jessie知道，屯門公眾騎術學校在得到康樂及文化事務署批准，由9月開始可以每星期營運天，並會優先協助受薄扶林公眾騎術學校重建影響學員安排課程調動再想到，薄扶林公眾騎術學校重建後，有機會舉辦更多馬房參觀等馬術活動，Jessie都希望新建校舍可以令更多人參與馬術運動，一齊投入支持香港馬術

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