薄扶林公眾騎術學校重建在即　新設施令人期待

Jessie向來喜愛馬術運動，除了支持及為香港的馬術運動員打氣外，閒時都會去騎馬、保持健美體態。最近得知，馬會薄扶林公眾騎術學校即將重建，看到重建計劃提到，新校可容納更多馬匹，又有機會安排馬房參觀等活動，Jessie都相當期待呢!

不說不知，馬會的薄扶林公眾騎術學校建於1978年，原來已服務社區44年，怪不得設施明顯較其他騎術學校老化。為確保公眾能夠於一個可持續發展的環境中學習策騎，馬會經過詳細的可行性研究，將為薄扶林公眾騎術學校展開全面的重建工程。