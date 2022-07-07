薄扶林公眾騎術學校重建在即　新設施令人期待

Jessie向來喜愛馬術運動，除了支持及為香港的馬術運動員打氣外，閒時都會去騎馬、保持健美體態。最近得知，馬會薄扶林公眾騎術學校即將重建，看到重建計劃提到，新校可容納更多馬匹，又有機會安排馬房參觀等活動，Jessie都相當期待呢!
不說不知，馬會的薄扶林公眾騎術學校建於1978年，原來已服務社區44年，怪不得設施明顯較其他騎術學校老化。為確保公眾能夠於一個可持續發展的環境中學習策騎，馬會經過詳細的可行性研究，將為薄扶林公眾騎術學校展開全面的重建工程。
Jessie知道，代表香港參與東京奧運的馬會馬術隊成員何誕華，小時候亦是在薄扶林公眾騎術學校學習馬術。馬會一直致力推動香港馬術運動發展，當然希望可以透過擴展現有騎術學校及開發新設施，提高香港市民的整體參與度。是次薄扶林公眾騎術學校重建後，預計可容納更多馬匹和小馬，協助提供不同程度的騎術課程；其他新增設施亦可讓騎手和馬匹，盡情享受策騎的樂趣。
雖然薄扶林公眾騎術學校下月開始，需要暫時關閉進行重建工程，並預計於2025年秋季重新開放，但Jessie知道，屯門公眾騎術學校在得到康樂及文化事務署批准後，由9月開始可以每星期營運七天，並會優先協助受薄扶林公眾騎術學校重建影響的學員安排課程調動。再想到，薄扶林公眾騎術學校重建後，有機會舉辦更多馬房參觀等馬術活動，Jessie都希望，新建校舍可以令更多人參與馬術運動，一齊投入支持香港馬術。