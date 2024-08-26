一名29歲兼職中學籃球教練前年涉以監察肌肉發展為由，要求男學生定期拍攝裸照以及自瀆的片段傳送給他，又邀請男學生上門並提供手淫服務，以「評估運動表現」，一共有11名未滿16歲的男學生基於對教練的信任就範。事件其後被揭發，該名籃球教練被警方拘捕，今日(26日)在高等法院承認煽惑嚴重猥褻、非禮、意圖妨礙司法公正共20罪，法官將案件押後至10月2日作求情及判刑，以待索取被告的心理及精神科報告。

被告何俊頴，29歲。控罪指被告涉及7項煽惑16歲以下兒進行嚴重猥褻行為罪、6項猥褻侵犯另一人罪、4項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、2項意圖妨礙司法公正罪及1項促致未滿18歲的人以製作色情物品罪。

案情表示，當時作為中學籃球教練的被告，在新冠疫情期間要求學生在家做運動，期間多次要求男學生定期拍攝全身裸露片段及相片，並要為陽具拍下特寫鏡頭，讓被告跟進其肌肉發展過程，又要求學生拍攝「打飛機」至射精的片段，聲稱可以提升運動表現。有8名男學生因此聽從被告指示拍攝裸照及手淫片段，其中一名男學生4個月內，向被告傳送了近90張裸照及8條「打飛機」片段。

邀男生回家逐一按摩 強行手淫至射精

另外，案情透露被告不時邀請學生上門提供免費按摩服務，每名學位輪流入睡房接受「按摩」，期間不顧其中6名男學生拒絕，觸摸他們的陽具或為他們手淫至射精，聲稱可「評估其運動表現」。其後，一名男童向家人哭訴揭發事件，被告在非禮罪被捕後，在警誡下將事件和盤托出，並在被捕後要求兩名男學生刪除涉案裸照及手淫片段，涉嫌意圖妨礙刑事案件調查。