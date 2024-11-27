藝術行政人員協會指香港非常缺乏場地　議員籲改善工廈設施作場地

政府公布《文藝創意產業發展藍圖》，提出71項措施。典亞藝博創辦人及聯席主席黑國強表示，整體而言藍圖指出正確方向，政府需要深化措施，本港需要的並非硬件而是高端政策配合。

黑國強：可優化政策吸引估值及保險服務業

黑國強在港台節目表示，香港是繼倫敦及紐約後，成為世界第3大藝術品交易中心，藝術倉儲有需要，但不必仿傚其他地方設立自貿區形式的市場，反而可優化政策吸引估值及保險服務業，以及培育藝術行政與公關等人才。

錢敏華：關注具體措施落實優次

當局提出檢討現時資助藝團制度，香港藝術行政人員協會主席、香港中樂團行政總監錢敏華在同一節目表示關注具體措施落實優次，尤其香港缺乏場地問題，期望可因應藝團特性及需要而作出配合。她又指有評核、有進出機制是適當，藝團有更好發展，自然可以吸引更多人或藝團加入文創行業。