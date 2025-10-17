蘇志威舞蹈學院欠付強積金被追討12.2萬元　澄清事件已獲圓滿解決(更新)

藝人蘇志威有份創辦的舞蹈學院iDance，被指拖欠僱員強積金供款。積金局昨日(16日)入稟區域法院，向其追討逾12.2萬元相關款項及訟費。

原告為強制性公積金計劃管理局，被告為I DANCE ENTERPRISE LIMITED。入稟狀指，根據《強制性公積金計劃條例》，因被告未就其僱員在今年2月至4月期間之收入繳付強積金及相關附加費，故入稟追討逾有關款項。