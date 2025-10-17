蘇志威舞蹈學院欠付強積金被追討12.2萬元　澄清事件已獲圓滿解決(更新)

藝人蘇志威有份創辦的舞蹈學院iDance，被指拖欠僱員強積金供款。積金局昨日(16日)入稟區域法院，向其追討逾12.2萬元相關款項及訟費。
原告為強制性公積金計劃管理局，被告為I DANCE ENTERPRISE LIMITED。入稟狀指，根據《強制性公積金計劃條例》，因被告未就其僱員在今年2月至4月期間之收入繳付強積金及相關附加費，故入稟追討逾有關款項。
離職時存在溝通上差異
對此，其舞蹈學校今日(17日)作出嚴正聲明，澄清所提及的情況，源於早前有部分員工離職時，雙方就「遣散」和「臨時合約員工大假補償」之安排的理解存在溝通上的差異。實際情況是，校方當時是誠邀有關員工調配至其他分校繼續工作，此安排原意是為了保留人才，並非終止僱傭合約。對於過程中因溝通不足而引致的誤會深表遺憾。
校方又指一向恪守香港僱傭條例，絕對重視及履行對員工的所有責任。關於強積金的事宜，校方與相關員工已於今日達成友好協議，並已立即跟進並完成所有必要的強積金供款手續。因此，報道所指的情況已不復存在。
同時，校方衷心感謝所有員工、學員及家長的長期支持，承諾會繼續加強內部溝通，確保同類事件不再發生，並會一如既往，嚴格遵守所有法規，為員工提供最佳的工作環境，為學員提供最優質的舞蹈教育。
案件編號：DCCJ5653/2025