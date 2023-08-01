衛生署推廣愛嬰醫療機構認證 盼兩年再增全母乳餵哺比率

每年8月首周為「國際母乳餵哺周」，衛生署為鼓勵婦女餵哺母乳，與醫院管理局轄下醫院和產科部門分階段合作「愛嬰醫療機構認證計劃」，並加強推廣，包括醫院會與衛生署母嬰健康院合作，於產前檢查和產後服務，教導新手媽媽學習「回應式餵哺」，藉此令母嬰雙方身心放鬆，亦可避免母乳分量不足的問題。衛生署盼至2025年初生嬰兒在6個月大前可以全母乳餵哺的比率增至五成；有全職母親指，婦女學習餵哺之餘，亦希望社會有更大支持，舉例規模較小商場通常只有一個上鎖的育嬰室，供不應求下，令婦女放棄全母乳餵哺。

世衛建議以全母乳餵哺嬰兒6個月，並持續餵哺母乳至寶寶兩歲或以上。衛生署自2000年起推行母乳餵哺政策，於2016年6月在轄下的九龍城母嬰健康院、西營盤母嬰健康院、油麻地母嬰健康院推行「愛嬰母嬰健康院」先導計劃；因先導計劃成效好，認證計劃的工作分別於2021年3月及2022年11月於另外12間母嬰健康院展開；醫管局轄下的醫院和產科部門分階段參與認證計劃，期間醫院與母嬰健康院亦合作，為母親提供支援。

回應式餵哺有利母嬰放鬆

計劃於產檢、產後服務期間，教導母親如何以「回應式餵哺」方法親近嬰兒、放鬆身心繼而生產更多母乳，亦為有需要的母親轉介相關專業輔導等支援服務。所謂「回應式餵哺」是指導母親解決入門餵哺姿勢，透過嬰兒的表情和動作來分辨是否肚餓、是否已吃飽等常見母乳餵哺煩惱。衛生署家庭健康服務高級醫生霍愛玲指，新手媽媽透過嬰兒表達動作了解對方所需，之後有更多時間做親近動作，令母嬰雙方身心放鬆，亦令媽媽分泌更多母乳，避免母乳量不足的問題。

衛生署家庭健康服務高級醫生馮嘉慧補充指，該計劃起一定效果，2000年約有一半試過餵哺母乳，去年則升至約85%，但全母乳餵哺6個月的比率仍屬較低水平，由2000年的約8%升至2020年逾20%，期望2025年比率能達到一半。

