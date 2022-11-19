衛生黑點｜卓永興：衛生黑點有增無減 7至10月捉6000活老鼠

政府打擊衛生黑點的工作進行了3個月，政務司副司長卓永興表示，食環署新成立的19隊夜間滅鼠隊在7至10月捉到6,000隻活老鼠，較以往增加五成，將會使用新捕鼠方法及鼠餌，利用熱能科技監測老鼠出沒，情況嚴重會使用鼠膠，同時加強巡查，避免有其他動物誤踩鼠膠。卓永興指，將會在下月推行全港滅鼠行動，聯通私人、公營房屋管理公司及街市等合作，下月會公佈詳情。



卓永興指，街道清潔及阻街問題最嚴重，但情況已經有改善，強調打擊衛生黑點工作會持續做，衛生黑點數量只會有增無減，現時已加到650個，確保不會故態復萌。他認爲，現時阻街罰款的阻嚇力低，導致商戶無違規成本，政府下月將會就提高阻街罰則諮詢立法會意見，警方與食環會將聯手打擊，縮短商戶清理阻街物件的時限。