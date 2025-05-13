衞生署社區牙科支援計劃月底推涵補牙剝牙　街症名額下月增近三成

衞生署月底將推出「社區牙科支援計劃」，指定合資格人士每半年可申請接受資助牙科服務一次，包括口腔檢查、X光檢查和3個補牙或拔牙名額等，計劃由政府與非政府組織合作，在全港各區共提供77個服務點。另外，衞生署牙科街症服務下月1日起會增加派籌名額，整體增幅接近三成。

每180日可申請一次

前年《施政報告》提出，政府今年內會與非政府組織合作，為弱勢社群提供更多的牙科服務。衞生署本月26日起推出社區牙科支援計劃，透過與非政府組織合作，每年提供約4萬個服務名額。計劃會提供剝牙、止痛服務、口腔檢查、X光檢查，每次可治療的補牙或拔牙數目共3隻，每180日可申請一次。