被指向受查人借貸　時任警員再涉收賄等遭加控30罪

一名時任警員涉嫌未經許可向受查人借貸，早前被廉政公署落案起訴，今日(11日)在東區裁判法院應訊時被加控30項貪污及詐騙等罪名。

被告麥國雄(50歲)，因涉嫌未得行政長官一般或特別許可，從一宗已完成調查的偷竊案的受查人接受貸款15,000元，去年11月被控一項訂明人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》。廉署接獲律政司進一步法律意見後，今日加控被告30項罪名獲批准，包括一項公職人員接受利益罪；一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪；以及28項欺詐罪。被告已獲准保釋，案件押後至本月29日答辯。