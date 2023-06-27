被揭校園擴建工程石屎現「蜂窩狀」 港大：4月底發現問題 已撤換混凝土團隊

香港大學校園擴建工程懷疑出現質量問題。建築工程師潘焯鴻日前在社交網站發文和相片，揭正動工建築物部分樑柱、牆身石屎現「蜂窩狀」，部分更鋼筋外露，擔心會影響結構安全。港大昨確認事件，並稱今年4月底首次發現混凝土出現問題，曾向承建商發多份現場備忘錄和警告信，但無明顯改善，已更換負責混凝土工序的團隊和監督，以及承建商的工地工程師。屋宇署昨巡視發現部分鋼筋混凝土構件欠妥，但認為並無明顯結構危險，已要求註冊結構工程師提交報告。



曾揭發港鐵沙中綫工程質量問題、本身是建築工程師的「中科監察」主席潘焯鴻，日前在社交平台上載多幅港大校園發展建築工程地盤的圖片，顯示建築物的樑柱多個位置及牆身石屎出現「蜂窩狀」，部分鋼筋外露。他表示，相信是石屎工人的水準差，注入混凝土時未有用機械排走空氣；同時質疑港大未有做好把關工作。他又指，若果主力樑柱「空心」，必須拆卸重建。 據「香港大學學生會學苑即時新聞」報道，涉事地點為毗鄰大學堂的薄扶林道142號西高山發展計劃地盤，由「精進建築有限公司」承建，將用作興建學生及職員宿舍。「學苑」又指，自4月底至6月初，工程顧問曾先後4次批評精進建築混凝土施工「差劣」，並警告工程問題有機會引致結構缺陷，惟每次均指出情況未見改善，並敦促精進建築盡快改善問題及提交補救方案。工程顧問公司亦有抄送以上文件予港大物業處。

港大校長張翔

港大：6月中旬更換承建商工地工程師 港大校長張翔昨出席公開活動後回應事件，指正與政府及承建商合作，工程團隊正就事件與工程師討論，強調校方非常重視建築安全及標準，正了解事件詳情。港大昨晚進一步交代事件，披露今年4月底首次發現混凝土出現問題，再於5月在停車場區域的幾個位置發現混凝土有問題。 港大指，負責項目的團隊曾向承建商發出4份現場備忘錄(Site Memo)和一封警告信，要求整頓和改善。惟校方發出警告後，情況並沒有明顯改善，故於6月6日與承建商舉行會議並採取即時行動，包括在6月8日更換負責混凝土工序的團隊和監督，再於6月中旬更換承建商的工地工程師。項目團隊同時加強現場監督措施，以作改善。港大稱，已處理較輕微的問題，惟較大範圍的問題則正詳細評估，以決定合適的修補方案。