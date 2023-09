被「胸襲」Twitch韓女主播現身擬往報案　涉案印度裔男子被控非禮明早提堂 (更新)

被印度裔男子「胸襲」的Twitch韓女主播May現身,表示「Today I will go to the police」。(Twitch截圖)

【9月13日更新】韓國女直播主May(May5w)日前來港旅遊期間,在Twitch直播時遭一名南亞裔男子摸胸非禮,其後警方拘捕一名46歲印度裔男子,涉嫌「非禮」及「作出有違公德的行為」,並呼籲影片中的女事主動聯絡警方。涉事的女事主May今日開直播與網民見面,她以英文透露擬往報案,「Today I will go to the police」。警方指,該名被捕男子已被暫控一項非禮罪,案件將於明日(14日)上午在東區裁判法院提堂。

影片中,女直播主May似乎未有受不愉快事件影響心情,並且準備由澳門返港,她等船時繼續開直播與網民聊天,不少網民都留言表示支持,她還在鏡頭前睡覺賣萌,期間有職員找她做問卷調查,之後她就上船向窗外揮手跟澳門道別,並說好開心再見香港,又說「Today I will go to the police」,之後會返韓國。據了解,女直播主May去中區警署報案。