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2023-09-13 18:13:00

被「胸襲」Twitch韓女主播現身擬往報案　涉案印度裔男子被控非禮明早提堂 (更新)

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被印度裔男子「胸襲」的Twitch韓女主播May現身，表示「Today I will go to the police」。(Twitch截圖)

被印度裔男子「胸襲」的Twitch韓女主播May現身，表示「Today I will go to the police」。(Twitch截圖)

【9月13日更新】韓國女直播主May(May5w)日前來港旅遊期間，在Twitch直播時遭一名南亞裔男子摸胸非禮，其後警方拘捕一名46歲印度裔男子，涉嫌「非禮」及「作出有違公德的行為」，並呼籲影片中的女事主動聯絡警方。涉事的女事主May今日開直播與網民見面，她以英文透露擬往報案，「Today I will go to the police」。警方指，該名被捕男子已被暫控一項非禮罪，案件將於明日(14日)上午在東區裁判法院提堂。

影片中，女直播主May似乎未有受不愉快事件影響心情，並且準備由澳門返港，她等船時繼續開直播與網民聊天，不少網民都留言表示支持，她還在鏡頭前睡覺賣萌，期間有職員找她做問卷調查，之後她就上船向窗外揮手跟澳門道別，並說好開心再見香港，又說「Today I will go to the police」，之後會返韓國。據了解，女直播主May去中區警署報案。

被印度裔男子「胸襲」的Twitch韓女主播May現身，以英文表示會去報案。(Twitch截圖)

Twitch韓女主播港鐵遭摸胸非禮　一名印度裔男子被捕

【9月12日更新】中區警區重案組接手調查，並於今日（12日）早上約11時於西區卑路乍街以涉嫌「非禮」及「作出有違公德的行為」，拘捕一名46歲印度裔男子，並起回犯案時所穿著的衣服，相信他與案有關，目前正被扣留調查。疑犯報稱任職侍應，持有香港身分證。

中區警區刑事部督察江慧明表示，影片在網上廣泛流傳後，單是昨日（11日）收到10個網上報案，正從不同途徑聯絡女事主，以了解案件詳情，呼籲影片中的女事主動聯絡警方，協助警方調查；亦呼籲於現場目睹事發經過的市民主動聯絡警方（3660 1282）以提供資料。

 

一名韓國女子直播期間於港鐵站內遭非禮，整個過程被拍下！

一名韓國女直播主在香港單獨旅遊時開直播，於深夜時分，在中環街頭的電車站等車時，身旁一名南亞裔男子向他查問電車班次，女直播主回答對方問題後，南亞裔男子開始靠近糾纏，又將手搭著女直播主的膊頭及「翹」手臂，女直播主一邊以英語拒絕，一邊行向港鐵環站，惟該名男子死纏不休，一直尾隨她，其後更在港鐵站內把她逼到牆邊，從後在其耳邊表示「我獨自一人，跟我來吧」，女直播主開始驚惶失措，背向男子想躲避，不斷說「我不是獨自一人」。

韓國女直播主May May5w今天上載香港維港夜景自拍照（MAY五月오월 IG） 韓國女直播主May May5w（MAY五月오월 IG） 韓國女直播主May May5w（MAY五月오월 IG） 韓國女直播主May May5w（MAY五月오월 IG） 韓國女直播主May May5w（MAY五月오월 IG） 韓國女直播主May May5w（MAY五月오월 IG） 韓國女直播主May May5w（MAY五月오월 IG） 韓國女直播主May May5w（MAY五月오월 IG）

南亞裔男子伸手到女方胸部位置

惟南亞裔男子未有停手，竟強行壓着女直播主並伸手到女方胸部位置，疑似摸胸非禮，女直播主嚇得花容失色，推開對方並加快腳步走進港鐵站內，並呼叫「請幫助我」，南亞裔男子見狀往反方向急步離開。女直播主驚魂未定，喘氣聲連連，旁邊男子經過問是否需要幫忙，女直播主則回應「我沒事，感謝」。而直播畫面中，粉絲紛紛留言勸她逃走和大叫、亦有人叫她報警。

大量網民狠批色狼猖狂

影片在網上流傳，引來大批網民關注，直呼事件十分恐怖兼且猖狂，「好X黐線，直接行上去摸人」、「地鐵站都咁狼死」、「嘔心」。也有網民認為女事主當時應大叫求救，「應該大叫help，而唔係細細聲咁講」、「你愈驚佢愈大膽，你大大聲叫呢啲X樣先識驚」，惹來其他網民質疑「合理化非禮？唔叫就可以搞？」、「唔好blame the victim（不要責怪受害者）」、「可能驚到俾唔到反應大叫」、「驚起上嚟真係會hang機」。亦有網民認為事件古怪太猖狂，質疑真偽。

暫未知女事主有否報警

暫時未知女直播主有否報警，她回到酒店後繼續在Twitch直播自己睡覺，出文時她正好裝扮完出門，心情似未受太大影響，並向觀眾叫：「Everything is gonna be OK」

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