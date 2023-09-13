被「胸襲」Twitch韓女主播現身擬往報案　涉案印度裔男子被控非禮明早提堂 (更新)

被印度裔男子「胸襲」的Twitch韓女主播May現身，表示「Today I will go to the police」。(Twitch截圖)

【9月13日更新】韓國女直播主May(May5w)日前來港旅遊期間，在Twitch直播時遭一名南亞裔男子摸胸非禮，其後警方拘捕一名46歲印度裔男子，涉嫌「非禮」及「作出有違公德的行為」，並呼籲影片中的女事主動聯絡警方。涉事的女事主May今日開直播與網民見面，她以英文透露擬往報案，「Today I will go to the police」。警方指，該名被捕男子已被暫控一項非禮罪，案件將於明日(14日)上午在東區裁判法院提堂。 影片中，女直播主May似乎未有受不愉快事件影響心情，並且準備由澳門返港，她等船時繼續開直播與網民聊天，不少網民都留言表示支持，她還在鏡頭前睡覺賣萌，期間有職員找她做問卷調查，之後她就上船向窗外揮手跟澳門道別，並說好開心再見香港，又說「Today I will go to the police」，之後會返韓國。據了解，女直播主May去中區警署報案。

Twitch韓女主播港鐵遭摸胸非禮 一名印度裔男子被捕 【9月12日更新】中區警區重案組接手調查，並於今日（12日）早上約11時於西區卑路乍街以涉嫌「非禮」及「作出有違公德的行為」，拘捕一名46歲印度裔男子，並起回犯案時所穿著的衣服，相信他與案有關，目前正被扣留調查。疑犯報稱任職侍應，持有香港身分證。 中區警區刑事部督察江慧明表示，影片在網上廣泛流傳後，單是昨日（11日）收到10個網上報案，正從不同途徑聯絡女事主，以了解案件詳情，呼籲影片中的女事主動聯絡警方，協助警方調查；亦呼籲於現場目睹事發經過的市民主動聯絡警方（3660 1282）以提供資料。

一名韓國女子直播期間於港鐵站內遭非禮，整個過程被拍下！ 一名韓國女直播主在香港單獨旅遊時開直播，於深夜時分，在中環街頭的電車站等車時，身旁一名南亞裔男子向他查問電車班次，女直播主回答對方問題後，南亞裔男子開始靠近糾纏，又將手搭著女直播主的膊頭及「翹」手臂，女直播主一邊以英語拒絕，一邊行向港鐵環站，惟該名男子死纏不休，一直尾隨她，其後更在港鐵站內把她逼到牆邊，從後在其耳邊表示「我獨自一人，跟我來吧」，女直播主開始驚惶失措，背向男子想躲避，不斷說「我不是獨自一人」。