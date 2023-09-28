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2023-09-28 04:30:23
日報

西九地盤奪命工業事故 62歲判頭被捕

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西九地盤 工業事故

警方昨再到工地調查，賈錦琳(右二)稱，二判事發後失去聯絡至昨晨被發現。(陳奕釗攝)

西九龍地盤發生兩死工業事故。兩名死者直屬僱主、「二判」負責人周日報案後便一直失聯；警方經調查後昨日凌晨在尖沙咀拘捕一名62歲男子，涉嫌違反《職安健條例》。保安局長鄧炳強昨午表示，警方會全力蒐證，不排除以誤殺方向調查。據指被捕姓沈「判頭」，為沈氏創建的負責人，他直接聘用兩名工人。

兩名事主郭伙記(61歲)及劉浩祥(63歲)，受聘於「沈氏創建」，上周六(23日)到西九龍工地為港鐵更換商場圓方冷氣系統海水冷卻喉管，徹夜未歸，翌日早上被發現昏迷在管道內，送院後證實不治。62歲姓沈二判負責人涉嫌違反《職安健條例》，作為僱主未有在合理切實可行範圍內，確保所有工作中僱員的安全及健康。

鄧炳強︰不排除以其他罪名再拘捕

鄧炳強昨早表示：「不排除稍後以其他罪名，再拘捕這名人士，包括考慮用剛才提及的誤殺罪名。事件非常嚴重，我們會嚴肅處理，我們不會放過任何一些證據。」

重案組探員、密閉空間搜查隊和政府化驗所人員再到事發的地盤，探員帶備氧氣樽及繩索等工具進入地底設施搜證。油尖警區助理指揮官(刑事)賈錦琳警司昨講述案情指，油尖警區重案組接手調查後，已分別會見不同的涉案人士，包括地盤承辦商、工程判頭等。

初步調查得悉，上址正進行更換海水喉管工程，兩名工人上周六(23日)早上到上址工作，已是第三日到涉事工地開工。當日早上10時他們與一名判頭進入該管道，判頭約半小時後離開工地；至下午4時，工地大判人員曾派人到管道內了解工程進度，但沒有發現兩名工人，於是離開並通知該名判頭。判頭翌日早上收到家屬聯絡，指兩名工人徹夜未歸，亦未能取得聯絡，隨即趕返工地並進入管道內，發現兩人昏迷於是報警。

工人被發現離工作點過百米外

賈錦琳稱，涉事管道較為複雜，可分為3個階段︰工人原只需在距離出入口十多米位置施工的第一階段，第二階段有斜路或樓梯連接，第三個階段距離出入口逾百米，亦有斜路或樓梯。兩名工人在第三個階段位置被發現，而現場有數吋深的積水；身旁並無氣樽或其他呼吸儀器，兩人倒臥在相隔有一隻手的距離，身上有若干傷痕，須等待法醫確定死因及死亡時間。警方亦會調查為何兩人最後昏迷在該位置。

二判事發後失聯至昨晨被發現

賈錦琳稱，62歲二判事發後一直失去聯絡，至昨日凌晨零時許在尖沙咀將其拘捕。他又稱，該工程早已列作密閉空間，僱主涉很多程序無做或遺漏，調查人員會逐一審視，若發現有人需負責，必定追究，並補充「任何刑事罪行都是我們最終方向，誤殺完全不是一個抹殺的可能。如果我們證明到多人有嚴重疏忽，達至一個檢控門檻，我們都會作出拘捕和檢控。」

兩名死者的家屬一行十多人昨早到圓方，與港鐵代表會晤約一小時，劉家與郭家均批評港鐵提出的恩恤方案沒有誠意，「(可否透露金額？)不(透露)，總之沒有誠意……希望他們可再與高層商討一個再合理方案，起碼解決我們未來這兩、三年，直到判決出來，起碼對生活上經濟有援助。」

港鐵向家屬致以深切慰問，說高度重視事件，已成立調查小組，跟進承辦商及分判商有否違反安全制度，及檢視公司的監管機制，會協助家屬舉行法事及協調承辦商等提供經濟支援。

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