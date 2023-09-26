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2023-09-26 17:58:33

西九工業意外｜發展局：暫停涉事承建商競投工務工程資格　按需要或從「認可名冊」內除名

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西九工業意外｜死者10米清水管離奇臥百米外　直屬二判老闆報警後失聯2日

西九工業意外｜死者10米清水管離奇臥百米外，直屬二判老闆報警後失聯2日。（資料圖片／李睿哲 攝）

西九龍地盤周日(24日)發生奪命工業意外，兩名工人懷疑通宵被困地底管道吸入沼氣死，事件震驚社會。發展局發言人今日(26日)表示，已按規管機制，暫停涉事承建商「帥」競投工務工程的資格，又指按需要採取進一步行動，甚至從「認可名冊」內除名。

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504d9be1-a28e-4cc0-8128-7501d2cc6a2e.jpg 工業意外｜西九工地兩工人疑地底吸沼氣不治　專家質疑安全管理系統有疏漏 工業意外｜西九工地兩工人疑地底吸沼氣不治　專家質疑安全管理系統有疏漏 工業意外｜西九工地兩工人疑地底吸沼氣不治　專家質疑安全管理系統有疏漏 柯士甸道西一個西九文化區地盤，有工人懷疑吸入沼氣不治。(資料圖片) 李家超指，已指示警方全速調查西九工業意外，強調必須依法依規追究。(資料圖片)

承建商須進行獨立安全審核

發言人指，政府十分重視工地安全，涉事承建商是局方「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」(「認可名冊」)內的承建商。局方昨(25日)已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程空調裝置類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。

發展局指，有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約，局方會繼續嚴肅跟進事件，並會因應該致命工業事故的調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步的規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從「認可名冊」內除名。

此外，特首李家超今早在行會前表示關注事件，並對死者家屬致以深切慰問，強調已再次提醒警方全速調查的重要性，必須依法依規追究。勞福局局長孫玉菡就指，初步證據顯示承建商沒有遵從部分法例要求，當局若證據足夠會經已修訂職安健條例檢控，最高罰款1,000萬元。

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