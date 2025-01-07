西九文化區2萬米靚地擬申建近2000住宅解財困　今年首季交城規會審批

為免西九文化區陷入財務斷鏈，港府去年解西九第2區住宅發展項目限制，允許出售，西九文化區建議在柯士甸道西以南的2萬平方米土地，申請興建7幢住宅樓宇，提供不多於10.85萬平方米住宅樓面和不多於2.6萬平方米零售、餐飲及消閒樓面面積，涉可發展不多於1,995伙住宅單位，同時會增設兩組行人通道接駁區內交通樞紐，計劃於首季提交城規劃審批。管理局預計於1至2年內招標，暫未有完工時間表。 港府去年7月批准西九文化區管理局建議，有條件放寬西九「加強財務安排」，解除西九第2區住宅發展項目「只能以建造、營運及移交模式發展」的限制，允許管理局出售該區最多170,280平方米住宅總樓面面積的住宅發展項目，以籌募資金。

涉三幅地總樓面達13.45萬平米 擬議住宅發展計劃位於在柯士甸道西以南及《西九發展圖則》規劃的林蔭大道以北，涉及3幅用地，除了《西九發展圖則》「其他指定用途（混合用途）3 北面」（OU(MU)3 North） 及 「 其他指定用途（ 混合用途） 4北面」（OU(MU)4 North）支區，管理局亦建議從「其他指定用途（混合用途）4 南面」（OU(MU)4 South）支區調配15,974平方米住宅樓面面積至「OU(MU)3 North」支區，經修訂後擬議計劃佔地19,999平方米，總樓面面積不多於13.45萬平方米，包括不多於10.85萬平方米的住宅樓面面積和不多於2.6萬平方米的零售、餐飲及消閒樓面面積。管理局計劃於今年首季向城規會提交規劃許可申請。

管理局建議申請興建7幢建於三層平台上的住宅大樓，平台設有零售、餐飲及消閒和附屬設施，以及地下三層的綜合地庫，料提供不多於1,995伙住宅單位。項目地下綜合地庫亦會提供停車場，增加西九文化區整體的停車位數量。擬議樓宇高度為主基準以上84至100米，符合「2014年已獲批的申請」的樓宇高度限制。

增設兩組行人通道接駁圓方藝術廣場 管理局認為，修訂後可整合原先較零散的住宅項目，有助更整全的設計和日後管理不同用途的設施，並能減少重複提供多用途配套設施及建築基建。項目地下行車道會實現打通由M+起始，途經藝術廣場大樓、西九演藝中心至柯士甸道西和連翔道交界的一段長約1公里的地下行車道，有助紓緩往返西九文化區現有道路的交通壓力。

擬議計劃亦會設有兩組新的行人通道及出入口，方便公眾往來西九及區內主要交通樞紐，分別設於住宅項目平台第一層（零售、餐飲及消閒設施）及第二層，公眾日後將可通過上述行人通道接駁港鐵九龍站和圓方商場，或沿藝術廣場天橋及藝術廣場大樓，經過平台第一層的零售、餐飲及消閒設施，連接地面的林蔭大道以及高鐵西九龍站的綠化空間。 項目料1至2年後招標 據了解，管理局暫時預期項目1至2年後才會招標，暫未有完工日期，解釋項目獲城規會批准後，局方仍需對計劃稍作修訂和草擬招標文件，亦會希望市況轉好才招標，以達到較佳的財務效果。消息人士指，由於希望項目盡快上馬，故不會提出放鬆樓宇高度等申請，現時建議亦只是基本要求，日後招標文件的要求不會低於現時標準。