西安交流團爆急性腸胃炎　聖公會聖米迦勒小學5學生病徵與諾如病毒吻合

再有內地交流團爆發急性腸胃炎。北角聖公會聖米迦勒小學63名小五學生和7名老師本月11日至14日參加交流團到西安，其中一名學生在第四日回程當日早上，出現急性腸胃炎徵狀，並在旅遊巴上及下車後嘔吐。4名坐在附近的同車學生，兩日後(16日)陸續出現急性腸胃炎徵狀，其中兩人已經求醫，全部毋須入院。
聖公會聖米迦勒小學向家長發出通告交代事件，指學校已經向衞生署呈報個案，並按衞生防護中心指引作出相應措施，而學校亦已進行全面消毒。
較大可能人傳人或接觸受污染環境傳播
衞生署回覆《am730》查詢稱，5名患者病徵與諾如病毒感染吻合，衞生防護中心會安排患者收集糞便樣本作化驗。初步調查結果顯示，爆發較大可能經人傳人或接觸受嘔吐物污染的環境傳播，衞生防護中心已聯絡該團所有人士，以進行健康監測，現時未有其他同團師生出現徵狀，流行病學調查仍在進行中。
教育局回覆《am730》提到，在知悉出現腸胃炎徵狀個案後，已立即與衞生防護中心保持聯絡，當局與承辦機構一直為參加者提供所需協助及採取支援措施，包括與學校保持聯繫，以及了解學生的最新情況。教育局強調，學校無論是否進行交流活動，都必須以學生安全為首要考慮，又指已聯絡即將出發相關交流團的學校，提醒他們掌握教育局及衞生署就師生參與交流團活動時，預防及控制疾病的最新資訊。