西安交流團爆急性腸胃炎　聖公會聖米迦勒小學5學生病徵與諾如病毒吻合

再有內地交流團爆發急性腸胃炎。北角聖公會聖米迦勒小學63名小五學生和7名老師本月11日至14日參加交流團到西安，其中一名學生在第四日回程當日早上，出現急性腸胃炎徵狀，並在旅遊巴上及下車後嘔吐。4名坐在附近的同車學生，兩日後(16日)陸續出現急性腸胃炎徵狀，其中兩人已經求醫，全部毋須入院。

聖公會聖米迦勒小學向家長發出通告交代事件，指學校已經向衞生署呈報個案，並按衞生防護中心指引作出相應措施，而學校亦已進行全面消毒。