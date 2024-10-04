西沙路牛牛「家慈」遭的士猛撞跪地落淚終不治　涉事司機為《三五成群》「神仙B」(有片)

至於涉事61歲蔡姓的士司機，據報為電影《三五成群》中飾演「神仙B」的蔡堅成。這已是他近年來第二次在西沙路遇上車禍，前年8年，他駕駛的士時在上址被一輛私家車逆線迎頭撞上，當時「神仙B」並無大礙。

【10月4日更新】 馬鞍山有牛隻被車撞倒。昨晚(3日)近7時，西沙路近舊西沙茶座位置有綠的撞到一頭牛，牠在路中心跪地落淚悲鳴，惜最終重傷不治。

疑吃草闖馬路肇禍 熱心市民送水

從網上影片可見，意外後現場滿地碎片，綠的停泊在牛旁，車頭嚴重損毀。被撞的牛跪地不起，因痛落淚不停喘氣；牠的肚部和下巴亦有傷口和血跡，牛角疑有撞擊時留下的的士油漆；更是不停喘氣；即使有熱心人為其送上一盤水，惟牛隻已無力再飲。

司機：隻牛衝出來呀嘛

事發後綠的司機報案求助，警員隨即到場封鎖行車線，並召愛協及漁護署人員到場協助拯救。現場消息指，一名義工目睹「家慈」的慘狀後，情緒激動地大罵司機「點解可以咁做」。然而，司機則反駁說：「隻牛衝出來呀嘛。」據了解，當地村民和牛義工們稱這頭牛牛為「家慈」。牠事前在附近吃草，走出馬路時不幸被車撞倒，掙扎了一段時間後最終不治。

警方表示，昨晚6時55分，一輛的士沿西沙路往馬鞍山方向行駛時，撞傷一隻懷疑闖入馬路的牛。警方、漁護署和愛協隨即到場，該牛最終死亡，食環署負責檢走遺體。61歲的蔡姓男司機和乘客均無受傷。