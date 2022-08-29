西灣河開槍案｜「熊仔餅」涉企圖搶槍等3罪全部罪成(更新)

【14:00更新】案件押後至10月10日早上聽取辯方求情及判刑，期間為兩被告索取背景報告，兩被告須還押。

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【13:30更新】法官沈智慧裁定，周柏均和胡子健兩人阻差辦公及企圖搶槍兩罪均罪成，而周柏均另被控一項企圖從合法羈押下逃脫罪亦罪成。

沈官裁決時指，事發時警員A受到兩名被告，以及其他兩人前後夾擊。A曾拔槍要求他們離開不果，首被告更繼續步近並伸手，考慮到A受圍攻，他感到人身安全受威而選擇開槍，是完全合理的做法，並非如辯方所說使用過分武力。

而根據片段顯示，兩名被告在過程中，是想奪去警員佩槍，而非僅撥開槍枝。

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【11:58更新】2019年11月西灣河發生警員開槍射傷示威者事件，人稱「熊仔餅」的中槍男學生周柏均，以及另一名男學生胡子鍵，被控企圖搶槍、阻差辦公等罪，今日(26日)在區域法院進行判決。周柏均今早10時許，身穿白色恤衫、戴cap帽到達區域法院，進入法庭前其一度在門外與親友相擁，有人低頭拭淚。而天主教香港教區榮休主教陳日君，亦有到庭旁聽。

熊仔餅：已作最壞的打算、最好的準備

周柏均昨亦發文指，事發近3年終於有一個了結，但坦言「百感交集不知道可以說什(甚)麼」，只能寄望身體能應付往後的壞情況，亦擔心家人心理狀況，但已作最壞的打算，最好的準備。他又感謝過去曾支持照顧他的人，希望大家都身體健康，遠離疾病，能夠做到自己想做的事，最後又安慰支持者稱，「加油！我都會撐住。」

兩被告為周柏均(21歲)和胡子鍵(20歲)，同被控2019年11月11日在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓警員A，以及企圖搶劫A的警槍。周柏均另被控企圖從警員A的合法羈押下逃脫。