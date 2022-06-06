西貢橋咀珊瑚斷裂穿洞　環團推算潛水員誤觸年達20萬次

夏日炎炎，本港潛水活動再度活躍，惟世界自然(香港)基金會(WWF)調查發現，部分本港潛水員低估潛水期間對海洋生態的影響，過百潛水員於半年內已接觸海床1,088次，平均每次潛水都會觸碰海床10.7次。當中11.4%為直接接觸珊瑚，即每次潛水均會碰到珊瑚最少一次。環保團體推算，潛水員每年觸碰到珊瑚多達20萬次，而潛水勝地的西貢橋咀有不少珊瑚出現斷裂、穿洞，露出白骨，甚至被剷平。

該基金於去年6月至12月，邀請52位公民科學家，觀察了102名潛水員的潛水行為，發現他們未必知道已接觸海床，只感知接觸海床共477次。當中124次為直接接觸珊瑚，而接觸到泥沙及石頭分別佔48%及38%。而潛水員最常以手及蛙鞋觸碰海床，佔接觸總數的70%，並指超過90%手部接觸海床均為有意，但蛙鞋則73%是無意接觸。

港潛水員海洋保育意識弱

WWF海洋保育項目經理蘇隽彥稱，接觸海床的次數隨着潛水員的資歷提升而減少，有調查亦顯示，60%受訪教練認為，現時潛水課程覆蓋的海洋保育資訊不足，變相即使市民獲取潛水牌照，並不等於具有海洋保育知識。

蘇隽彥又指，WWF將推出全港首套潛水訓練教練指引卡，協助教練選擇適合的潛水訓練地點及掌握基本珊瑚知識，並呼籲政府於2030年前，將30%香港水域劃為海洋保護區，加強保護具生態價值海域的海洋生態。