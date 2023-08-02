西貢鯨魚死亡｜港觀豚守則僅指百米內「應減速或停船」　美加澳設最少接觸距離甚至禁飛區

西貢鯨魚死亡揭露本港法例規管觀賞鯨豚活動不足，漁護署署長梁肇輝昨日(1日)指現時觀豚守則整體適用於觀鯨。《am730》比對各地相關觀鯨指引，發現美國、加拿大、澳洲和台灣均規定船隻與鯨魚的最少接觸距離為50米至逾450米不等，但本地觀豚守則未作硬性規定，僅指當海豚在船的正前方100米時應「減速或停船」。有生態專家建議，港府應立法規定距鯨豚50米至100米的船隻需熄引擎，即最少距離為50米，並限制觀鯨船航速為不多於5浬。 記者︰曾偉龍 現時本港沒有觀鯨指引，漁護署署長梁肇輝昨表示，本港觀豚守則整體而言適用於觀鯨，但鯨魚體型較大，但海豚有較多一起出現，故未來會因應動物本身的特性、體重、形態和大小調整例如觀看鯨豚的距離。

觀豚守則僅指百米內「應減速或停船」 《am730》翻查不同國家和地區的相關觀鯨指引，發現最少接觸距離均為指引的重點，禁止船隻進入鯨豚一定距離的範圍內，並就不同物種和海域有更仔細的要求，但本港的觀豚守則就未有硬性設有最少接觸距離。觀豚守則僅列明，當海豚在船的正前方100米以內，船隻應減速或停船，以及每次只可有一艘觀豚船在海豚 500 米範圍內觀豚。航速方面，守則指船隻要以緩慢穩定的速度前進或停船，不可突然改變航向，船速不可以超過10浬。 參考美國國家海洋漁業署網站，美國設有《瀕危物種法》和《海洋哺乳動物保護法》，並設有一套海洋生物觀賞指引，而聯邦法例規定觀鯨船隻在不同水域與鯨魚有不同距離，例如在夏威夷和阿拉斯加水域距座頭鯨需至少100碼（約91米），在華盛頓州島水域與虎鯨距離至少200碼（約182米），而在美國水域任何地方距離北大西洋露脊鯨需達至少500碼（約455米）。至於海豚和小鯨，船隻需距離至少50碼（約46米），在某些地區，最低距離或需100碼（約91米）。

美指引設30分鐘觀賞時限 根據指引，乘船觀賞海洋動物時，不可多於30分鐘，船隻不可追趕、包圍、跳過或包夾海洋生物，亦不可跟蹤海洋動物；要避免與其他船隻同時接近海洋動物，或在鯨屬身旁突然變速或轉向，接近海洋動物時應減速至不會產生浪花的速度(no-wake speed)，當海洋動物經過時熄掉引擎。 澳洲政府亦有推出觀賞鯨豚指引，禁止摩托艇和潛水推進器等接近鯨豚300米範圍內，其他船隻則可進入，但不可進入成年鯨魚的100米範圍內，包括鯨魚航行軌道的前方及後方300米，即不可在其前進路線等候或在後方追趕，若有鯨魚幼兒，船隻則不可進入其300米範圍內。而同時進入300米範圍內的船隻不應多於3隻。而無意進入範圍的船隻應減速並以低於6節的速度駛離。指引對於直昇機亦有規定，鯨魚位置的500米範圍上方高500米的空間皆為禁飛區，其他飛機的禁飛區則設於鯨魚300米範圍內高300米的空間。

加國指定水域觀虎鯨需400米外 加拿大漁業及海洋部資料顯示，加國有法例保護鯨魚、海豚和小鯨的鯨屬動物，規定觀賞及接近時需保持至少100米距離，避免人為干擾。而針對部分物種及海域，有關距離更會增加，例如加拿大航運法規定，在英屬哥倫比亞省和太平洋的船隻應距離虎鯨至少200米，在英屬哥倫比亞省一段南部水域有關距離更需達400米或以上。而當鯨魚在400米範圍內，船隻更會被要求在安全情況下關掉引擎。 而在加拿大聖羅倫斯河口和薩格奈河（Saguenay River），白鯨和藍鯨等受《瀕危物種法》保護的瀕危或受威脅鯨屬的接近距離至少為400米。

台灣友善賞鯨限距50米 台灣海洋保育署則推行「友善賞鯨」，規定觀鯨船應與鯨魚保持50米以上距離，航向與鯨群平行，若有鯨群中有幼兒，有關距離至少為300米，同時間觀鯨船不可多於3艘。 程詩灝倡限距50米限速5浬 生態教育及資源中心總監程詩灝表示，世界各地的觀鯨最少接觸距離一般為100米，而外地海域寬闊，部分更達300米，但難將外地經驗照搬來香港，「牛尾洲的100米（限距），會貼住岸邊，會很危險」，故建議船隻進入鯨魚的50米至100米範圍內便要關掉引擎，即最短接觸距離為50米，並建議將觀鯨船的航速限制為5浬。 他指出，現時港府推出的觀豚守則，但遭到部分船家漠視，出現船隻圍住海豚和快艇衝擊海豚的險情，故認為政府必須就觀看鯨豚的50米最少接觸距離和5浬航速限制，「有了法例，阻嚇作用比較大」。

麥希汶指觀豚守則遭漠視倡立法 香港海豚保育學會副會長麥希汶亦認為，觀看鯨豚守則必須由法例規管，否則難有人遵守，無助改善現況。她表示，香港沒有為觀鯨觀豚船作規限或發牌，任何船都可以出海，而且成本極低，有關船家漠視守則，甚至不知道守則的存在，亦不如外國較有保護動物意識，故大澳屢有在500米範圍內有多船圍住海豚的違反守則行為。她認為，現行已有觀豚守則，要推出觀鯨守則並進行立法難度不大，呼籲政府盡快立法保護野生動物。 《am730》就會否立法規管觀看鯨豚的最少接觸距離和航速，正向漁護署查詢。