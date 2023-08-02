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2023-08-02 13:15:00

西貢鯨魚死亡｜港觀豚守則僅指百米內「應減速或停船」　美加澳設最少接觸距離甚至禁飛區

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本地觀豚守則未硬性規定最少接觸距離，生態專家促立法規管接觸距離航速（資料圖片）

本地觀豚守則未硬性規定最少接觸距離，生態專家促立法規管接觸距離航速（資料圖片）

西貢鯨魚死亡揭露本港法例規管觀賞鯨豚活動不足，漁護署署長梁肇輝昨日(1日)指現時觀豚守則整體適用於觀鯨。《am730》比對各地相關觀鯨指引，發現美國、加拿大、澳洲和台灣均規定船隻與鯨魚的最少接觸距離為50米至逾450米不等，但本地觀豚守則未作硬性規定，僅指當海豚在船的正前方100米時應「減速或停船」。有生態專家建議，港府應立法規定距鯨豚50米至100米的船隻需熄引擎，即最少距離為50米，並限制觀鯨船航速為不多於5浬。

記者︰曾偉龍

現時本港沒有觀鯨指引，漁護署署長梁肇輝昨表示，本港觀豚守則整體而言適用於觀鯨，但鯨魚體型較大，但海豚有較多一起出現，故未來會因應動物本身的特性、體重、形態和大小調整例如觀看鯨豚的距離。

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觀豚守則僅指百米內「應減速或停船」

《am730》翻查不同國家和地區的相關觀鯨指引，發現最少接觸距離均為指引的重點，禁止船隻進入鯨豚一定距離的範圍內，並就不同物種和海域有更仔細的要求，但本港的觀豚守則就未有硬性設有最少接觸距離。觀豚守則僅列明，當海豚在船的正前方100米以內，船隻應減速或停船，以及每次只可有一艘觀豚船在海豚 500 米範圍內觀豚。航速方面，守則指船隻要以緩慢穩定的速度前進或停船，不可突然改變航向，船速不可以超過10浬。

參考美國國家海洋漁業署網站，美國設有《瀕危物種法》和《海洋哺乳動物保護法》，並設有一套海洋生物觀賞指引，而聯邦法例規定觀鯨船隻在不同水域與鯨魚有不同距離，例如在夏威夷和阿拉斯加水域距座頭鯨需至少100碼（約91米），在華盛頓州島水域與虎鯨距離至少200碼（約182米），而在美國水域任何地方距離北大西洋露脊鯨需達至少500碼（約455米）。至於海豚和小鯨，船隻需距離至少50碼（約46米），在某些地區，最低距離或需100碼（約91米）。

漁護署的觀豚活動守則被指遭船家漠視。（漁護署文件）

漁護署的觀豚活動守則被指遭船家漠視。（漁護署文件）

美指引設30分鐘觀賞時限

根據指引，乘船觀賞海洋動物時，不可多於30分鐘，船隻不可追趕、包圍、跳過或包夾海洋生物，亦不可跟蹤海洋動物；要避免與其他船隻同時接近海洋動物，或在鯨屬身旁突然變速或轉向，接近海洋動物時應減速至不會產生浪花的速度(no-wake speed)，當海洋動物經過時熄掉引擎。

澳洲政府亦有推出觀賞鯨豚指引，禁止摩托艇和潛水推進器等接近鯨豚300米範圍內，其他船隻則可進入，但不可進入成年鯨魚的100米範圍內，包括鯨魚航行軌道的前方及後方300米，即不可在其前進路線等候或在後方追趕，若有鯨魚幼兒，船隻則不可進入其300米範圍內。而同時進入300米範圍內的船隻不應多於3隻。而無意進入範圍的船隻應減速並以低於6節的速度駛離。指引對於直昇機亦有規定，鯨魚位置的500米範圍上方高500米的空間皆為禁飛區，其他飛機的禁飛區則設於鯨魚300米範圍內高300米的空間。

澳洲相關觀鯨指引對船隻禁止進入的鯨魚範圍有仔細的規定（澳洲當局網站截圖）

澳洲相關觀鯨指引對船隻禁止進入的鯨魚範圍有仔細的規定（澳洲當局網站截圖）

加國指定水域觀虎鯨需400米外

加拿大漁業及海洋部資料顯示，加國有法例保護鯨魚、海豚和小鯨的鯨屬動物，規定觀賞及接近時需保持至少100米距離，避免人為干擾。而針對部分物種及海域，有關距離更會增加，例如加拿大航運法規定，在英屬哥倫比亞省和太平洋的船隻應距離虎鯨至少200米，在英屬哥倫比亞省一段南部水域有關距離更需達400米或以上。而當鯨魚在400米範圍內，船隻更會被要求在安全情況下關掉引擎。

而在加拿大聖羅倫斯河口和薩格奈河（Saguenay River），白鯨和藍鯨等受《瀕危物種法》保護的瀕危或受威脅鯨屬的接近距離至少為400米。

加拿大相關指引就不同水域和不同品種的鯨魚有不同的接近距離要求（加拿大當局圖片）

加拿大相關指引就不同水域和不同品種的鯨魚有不同的接近距離要求（加拿大當局圖片）

台灣友善賞鯨限距50米

台灣海洋保育署則推行「友善賞鯨」，規定觀鯨船應與鯨魚保持50米以上距離，航向與鯨群平行，若有鯨群中有幼兒，有關距離至少為300米，同時間觀鯨船不可多於3艘。

程詩灝倡限距50米限速5浬

生態教育及資源中心總監程詩灝表示，世界各地的觀鯨最少接觸距離一般為100米，而外地海域寬闊，部分更達300米，但難將外地經驗照搬來香港，「牛尾洲的100米（限距），會貼住岸邊，會很危險」，故建議船隻進入鯨魚的50米至100米範圍內便要關掉引擎，即最短接觸距離為50米，並建議將觀鯨船的航速限制為5浬。

他指出，現時港府推出的觀豚守則，但遭到部分船家漠視，出現船隻圍住海豚和快艇衝擊海豚的險情，故認為政府必須就觀看鯨豚的50米最少接觸距離和5浬航速限制，「有了法例，阻嚇作用比較大」。

麥希汶指觀豚守則遭漠視倡立法

香港海豚保育學會副會長麥希汶亦認為，觀看鯨豚守則必須由法例規管，否則難有人遵守，無助改善現況。她表示，香港沒有為觀鯨觀豚船作規限或發牌，任何船都可以出海，而且成本極低，有關船家漠視守則，甚至不知道守則的存在，亦不如外國較有保護動物意識，故大澳屢有在500米範圍內有多船圍住海豚的違反守則行為。她認為，現行已有觀豚守則，要推出觀鯨守則並進行立法難度不大，呼籲政府盡快立法保護野生動物。

《am730》就會否立法規管觀看鯨豚的最少接觸距離和航速，正向漁護署查詢。

西貢鯨魚「反肚」水中央漂浮

西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。 西貢鯨魚｜西貢牛尾洲南面水域發現鯨魚屍體。
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