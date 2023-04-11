西貢71歲村長幫租客裝熱水爐墮斃 胞弟街坊大讚熱心助人

西貢企嶺下新圍的71歲村長何連生，昨日（10日）下午5時許，村長得知一個村屋單位的租客需要安裝熱水爐，但欠缺工具，他遂借出工具，更親力親為協助安裝，期間他站在座廁上睇位，疑不慎滑倒向後倒地，後腦着地暈倒，有人見狀立即報警求助。救援人員接報到場，他由兩名男子陪同送威爾斯親王醫院搶救，可惜延至傍晚6時19分不治。

年逾 90 歲母親雙眼通紅 呆坐一旁

何村長與家人同住企嶺下新圍，年逾90歲的母親已經由家人告知噩耗，雙眼通紅呆坐一旁；死者妻子和死者胞弟等陪伴在旁。