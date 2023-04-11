西貢71歲村長幫租客裝熱水爐墮斃 胞弟街坊大讚熱心助人

西貢企嶺下新圍的71歲村長何連生，昨日（10日）下午5時許，村長得知一個村屋單位的租客需要安裝熱水爐，但欠缺工具，他遂借出工具，更親力親為協助安裝，期間他站在座廁上睇位，疑不慎滑倒向後倒地，後腦着地暈倒，有人見狀立即報警求助。救援人員接報到場，他由兩名男子陪同送威爾斯親王醫院搶救，可惜延至傍晚6時19分不治。
年逾90歲母親雙眼通紅 呆坐一旁
何村長與家人同住企嶺下新圍，年逾90歲的母親已經由家人告知噩耗，雙眼通紅呆坐一旁；死者妻子和死者胞弟等陪伴在旁。
胞弟：佢好叻 咩都識
其胞弟稱，死者與妻育有一對子女，一家人早年移民英國，退休後偕妻子由英國回流返港，由08年起於村內擔任兩屆村長；又指他一向樂於助人，任何村民、甚至是隔離村，有事求助，幾乎從不「托手踭」。胞弟續說，村長在英國生活時事無大小均自己做，退休回流後將自己強項貢獻坊眾，「佢好叻，咩都識，佢喺英國咩都係自己做，水電呀咩都識做。」家人和村民對他今次幫人時出事也感到十分婉惜，胞弟慨嘆：「今次遇到意外無辦法啦！」。
企嶺下新圍街坊表示，村長是該村原居民，生前為人友善，平日村民如有水電工程需要協助，「村民有咩水電要做，佢（村長）都唔會同人講錢，會幫咗手先」。