西鐵荃灣填海工程時間錦囊 「25年後解封」走數？ 港鐵：繼續與九廣鐵路溝通(更新)

九廣鐵路公司於2000年10月26日舉行西鐵荃灣填海工程竣工典禮，用作興建荃灣西站，主禮嘉賓將紀念品放進時間錦囊，錦囊於25年後解封，但時間錦囊仍原封不動。(《am730》記者攝)

九廣鐵路公司於2000年10月26日舉行西鐵荃灣填海工程竣工典禮，所得填海土地用作興建現今的荃灣西站，當日主禮嘉賓將多項紀念品放進時間錦囊，錦囊於25年後解封，但有網民指出於周日、即典禮25周年(2025年10月26日)至今未見有任何儀式，質疑目前已併入九廣鐵路的港鐵「走數」；《am730》記者周二(28日)前往荃灣西站外近荃灣公眾碼頭地上，有當年典禮紀念牌匾，可見時間錦囊仍原封不動，錦囊亦未有註明開啟時間。港鐵今日(31日)回覆《am730》表示，就關於九廣鐵路時間錦囊的查詢，會繼續與九廣鐵路公司溝通，以作出配合。

提供6公頃填海用地

根據舊報道及資料，九廣鐵路於2000年10月26日舉行西鐵荃灣填海工程竣工典禮，工程共提供了6公頃填海用地，用來興建西鐵荃灣西站及公共交通交匯處，填海工程耗資2.6億港元，需時19個月，共用了240萬公噸沙石。出席嘉賓有時任九廣鐵路公司主席及行政總裁楊啟彥、工務局局長李承仕、立法會交通事務委員會主席劉健儀等。

8位主禮嘉賓將紀念品放進時間錦囊埋藏在填海區地底，當時報道指錦囊會於2025年打開，其中李承仕放進了1999年香港年報，楊啟彥放了1999年九鐵公司年報及火車模型，劉健儀則放了一幅由荃灣一小學的學生所繪畫有關未來香港的圖畫。