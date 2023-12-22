熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-22 21:24:13

西隧收錯錢 運輸署指因隧道費服務商職員疏忽 不涉刑事

分享：
西隧收錯錢

西隧周一有約4,700車次收錯錢。(鍾式明攝)

西隧於周一(18日)早上一度錯誤套用舊收費表而錯收隧道費，運輸署發言人今晚（22日）表示，警方調查顯示事件因隧道費服務商職員疏忽導致錯誤，事件不涉及刑事成份。

署方提到隧道費服務商當日初步的資料顯示，事故不涉及系統問題，而涉及人為因素，懷疑有人干預系統。為查明有關異常干預是否蓄意，因此警方主動介入調查事件，及後發現負責系統的職員為分時段收費實施而進行更新收費表時，過程中沒有即時清除一項舊有指令，在星期一上午10時02分，另一名負責營運的職員當進行日常運作批核時，錯誤一併批核該舊有指令，以致分時段收費表被舊收費表取代，因而錯收隧道費。

涉事職員被書面警告 主管終止職務

運輸署已在周三(20日)召見隧道費服務商管理層，表達對事件的強烈不滿，而服務商亦按運輸署指示採取即時措施，加強監察系統的正常運作，防止系統被干預，包括內部人為錯誤干預或外來惡意干預，以及作出內部懲處，包括對相關人員作書面警告及終止主管人員的職務。

另外，運輸署亦會安排獨立審計，檢視服務商的系統操作流程，以及已經在系統操作關鍵流程中加入須取得運輸署許可的雙重認證，以確保同類事件不再發生。運輸署已收到隧道費服務商的報告，正詳細檢視調查報告的內容，並會要求服務商作進一步的改善。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受