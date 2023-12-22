西隧收錯錢 運輸署指因隧道費服務商職員疏忽 不涉刑事

署方提到隧道費服務商當日初步的資料顯示，事故不涉及系統問題，而涉及人為因素，懷疑有人干預系統。為查明有關異常干預是否蓄意，因此警方主動介入調查事件，及後發現負責系統的職員為分時段收費實施而進行更新收費表時，過程中沒有即時清除一項舊有指令，在星期一上午10時02分，另一名負責營運的職員當進行日常運作批核時，錯誤一併批核該舊有指令，以致分時段收費表被舊收費表取代，因而錯收隧道費。

西隧於周一(18日)早上一度錯誤套用舊收費表而錯收隧道費，運輸署發言人今晚（22日）表示，警方調查顯示事件因隧道費服務商職員疏忽導致錯誤，事件不涉及刑事成份。

涉事職員被書面警告 主管終止職務

運輸署已在周三(20日)召見隧道費服務商管理層，表達對事件的強烈不滿，而服務商亦按運輸署指示採取即時措施，加強監察系統的正常運作，防止系統被干預，包括內部人為錯誤干預或外來惡意干預，以及作出內部懲處，包括對相關人員作書面警告及終止主管人員的職務。

另外，運輸署亦會安排獨立審計，檢視服務商的系統操作流程，以及已經在系統操作關鍵流程中加入須取得運輸署許可的雙重認證，以確保同類事件不再發生。運輸署已收到隧道費服務商的報告，正詳細檢視調查報告的內容，並會要求服務商作進一步的改善。