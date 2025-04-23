見習督察學堂及警署非禮兩女警 判監10周准保釋候上訴

一名38歲已婚時任男見習督察涉嫌於2023年至2024年期間，先後在黃竹坑警察學院及元朗警署內非禮兩名女警，另涉襲擊一名女警。案件今日（23日）在粉嶺裁判法院裁決。暫委裁判官陳安婷裁定兩項非禮罪成、襲擊罪罪脫，指被告在工作場所對女性同袍不尊重，行為嚴重，以身試法，共判監10周。被告獲准以15,000元保釋等候上訴，另不得離港。 普通襲擊罪脱 38歲被告楊孟羲，控罪書上報稱任職公務員，被控兩項非禮罪及一項普通襲擊罪。控罪指，他於2024年9月9日，在元朗警署地庫支援組辦公室外非禮女事主X；另於2023年11月某日在黃竹坑警察學院大操場非禮女事主Y；以及於2024年5月2日在元朗警署地庫另一辦公室內，襲擊女警Z。

裁判官在判詞中指出，兩宗非禮案中的女事主供詞清晰直接，X形容當時被人以手背由右至左掃過臀部約一秒，並立即發出驚呼，回望即見一名不認識的身穿白恤衫長官經過；Y則指自己在黃竹坑警察學院接受步操訓練期間，彎腰綁鞋帶期間臀部被人從後掃過，隨後看到被告從她左後方走過。 被告辯稱事發時是裝備如手套、槍袋不慎觸碰對方，惟陳官不接納，認為X所述觸感連貫且有力度，並非裝備「揈吓揈吓」所致；而Y與被告有20厘米身高差，若以槍袋所致，應接觸腰部而非臀部，而且槍柄的硬膠質地與Y形容的觸感有分別。由於案發時現場僅有被告在場，陳官裁定被告故意觸碰，構成非禮。

官斥對女性同袍極不尊重 至於普通襲擊控罪，案情指被告涉嫌多次大力捏Z的雙肩。陳官考慮被告與Z關係良好，案發時Z正在協助被告完成報告工作，Z亦指被告當時說「好彩有你喺到咋」，被告的行為可被解讀為對Z協助的感謝，因此裁定普通攻擊罪不成立。 辯方求情指被告為初犯，品格良好，定罪已斷送其公務員生涯，懇請法庭考慮非監禁刑罰。但陳官指出，被告身為紀律部隊人員，卻在工作地點非禮同袍，對女性極不尊重，強調須判處監禁以示阻嚇。被告最終就兩項非禮罪各判囚5周，分期執行，共判監10周，獲准保釋等候上訴。

案件編號：FLCC 2440/2024