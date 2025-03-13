見證「生」與「死」 兩新增古蹟 舊贊育醫院主樓 廣福祠

兩座分別源於「生」與「死」的歷史建築將評為法定古蹟。古物諮詢委員今討論將位於西營盤的舊贊育醫院主樓和上環太平山街的廣福祠，升格為法定古蹟。文物價值評估報告提到，有103年歷史的舊贊育醫院，在改善本港分娩安全擔當重要角色，提供寶貴的公共服務。至於最初為安放在港離世華工神主牌而建的廣福祠，既展現英治時期華人社群的濃情，又體現了華人對死亡的傳統觀念。連同舊贊育醫院主樓和廣福祠，本港至今共有138項法定古蹟。

「舊贊育」首所華人婦產科醫院 - 舊贊育醫院主樓

★落成年份─1922年

★用途─向孕婦和初生嬰兒提供產科和兒童健康服務；培育專業助產士；主樓改作社區中心，至今仍提供服務

★歷史價值─香港產科及兒童健康服務早期發展階段中，華人領袖和西醫專業人員合作的典範

★建築價值─樓高4層，採用新古典主義建築風格，結合中式元素；內部布局對稱；螺旋形主樓梯構成後立面向外凸出的弧形結構

「舊贊育」由產科醫院變社區中心

文物價值評估報告從歷史價值、建築價值、保持原貌程度、罕有程度、社會價值與地區價值，以及組合價值評估建築物的價值。報告提到，建於1922年的舊贊育醫院主樓，是香港第一所華人婦產科醫院，為孕婦和初生嬰孩提供健康服務，亦培養了專業助產士，為香港市民提供寶貴的公共服務。報告認為，舊贊育主樓是最早為當時華人社區提供現代化產科服務和助產培訓的醫院之一，是香港歷史上產科專業發展少有而且重要的見證。報告亦指出，雖然醫院多年來經歷了不少變遷，醫院大樓在服務本地社區方面繼續擔當重要角色，從最初作為醫院，到六十年代起至今改用作社區中心(73年易名「西區社區服務中心」)，一直為公共醫療保健和市民福利作貢獻。

建築價值方面，主樓採用新古典主義建築風格，糅合中式元素，堪稱典範。最具建築特色的是圍繞著中央井道的螺旋形主樓梯，構成後立面外凸出的弧形結構。1939年，舊贊育主樓兩翼各加建一層，作為護士長及受訓助產士的宿舍，其加建部分都是主樓的重要組成部分，反映它成為一所產科培訓醫院的發展歷程，故提升了建築物的價值。