規管網約車研究未必有定論 林世雄指不傾向懲罰乘客

的士服務質素近期備受社會關注，政府下月將公布的士車隊申請中標結果。運輸及物流局長林世雄表示，市民過去對的士服務感到失望，希望業界能「做好本分，提升服務」，又指會研究如何修例更有效處理非法載客取酬問題，但強調暫時不傾向同時懲罰乘客。
林世雄在一個電視節目指，當局正在網約車方面「下功夫」，考慮有何方法修改現時法例，並已參考內地及亞洲其他地方的網約車規範經驗，正研究法例、牌照等方面要求，透露發牌予網約車平台是研究方向之一，以限制其不可用非法、沒有出租許可證的私家車載客取酬。政府下月就規管網約車交代研究結果，林世雄稱未必會有定論，但修例未必會涵蓋網約車乘客的行為，「因為係比較複雜、要研究，暫時未向呢個方向去諗。」
受訪市民評的士質素好壞參半
另外，新青年論壇本月初訪問820名成年香港市民，發現受訪市民對的士服務質素取態好壞參半，傾向滿意及不滿意分別佔44%及45%，又稱過去一年曾使用「網約車」服務的市民當中，有六成不滿的士服務質素，相反有九成半滿意「網約車」服務質素。調查亦反映，僅五成三受訪市民傾向認同政府引入「的士車隊」制度，但有近四分之三受訪市民認同引入具懲罰性的「的士違例記分制」，以加強對司機違規行為的阻嚇力。
調查結果又顯示，若收費相若，五成半受訪者表示會優先選擇網約車服務。新青年論壇顧問、沙田區議員龐愛蘭認為，這反映出服務收費是市民選擇交通服務的主要考慮因素，並建議業界善用資訊科技提升個人化交通服務，如網絡預約平台及電子支付收費系統，逐漸淘汰落後的傳統運作模式。