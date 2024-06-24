規管網約車研究未必有定論 林世雄指不傾向懲罰乘客

的士服務質素近期備受社會關注，政府下月將公布的士車隊申請中標結果。運輸及物流局長林世雄表示，市民過去對的士服務感到失望，希望業界能「做好本分，提升服務」，又指會研究如何修例更有效處理非法載客取酬問題，但強調暫時不傾向同時懲罰乘客。

林世雄在一個電視節目指，當局正在網約車方面「下功夫」，考慮有何方法修改現時法例，並已參考內地及亞洲其他地方的網約車規範經驗，正研究法例、牌照等方面要求，透露發牌予網約車平台是研究方向之一，以限制其不可用非法、沒有出租許可證的私家車載客取酬。政府下月就規管網約車交代研究結果，林世雄稱未必會有定論，但修例未必會涵蓋網約車乘客的行為，「因為係比較複雜、要研究，暫時未向呢個方向去諗。」