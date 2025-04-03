規範籃球博彩諮詢一個月 政府倡不受本地賽投注

政府昨起就規範籃球博彩作為期一個月的公眾諮詢，至下月2日。當局指參考足球博彩的做法，透過修訂《博彩稅條例》訂立籃球博彩活動的規管框架，賦權民青局長向馬會發出營運籃球博彩的牌照，並制定相關牌照條件，包括規定持牌經營者不得接受本港球隊參與球賽以及在香港舉行的球賽的投注；不得接受未成年人投注；須展示告示提醒市民沉迷賭博的禍害等。
政府指，據馬會資料，自足球博彩於2003年合法化後，已將逾15,810億元投注額導入合法渠道，並帶來逾1,160億元博彩稅，反映規管制度有成效。近年不少社會人士關注香港的非法籃球賭博問題，根據馬會的最新評估，2024年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元。而牛津經濟研究院最新研究，若提供合法籃球博彩，49%非法投注者會改為經馬會投注。
政府建議參考規管足球博彩的做法，透過修訂博彩稅條例，訂立籃球博彩活動的規管框架，賦權民青局長向馬會發出營運籃球博彩的牌照，並制定相關條件。包括政府將對投注種類和賽事種類的數量設限；持牌經營者不得接受有香港球隊參與在港舉行的籃球賽事的投注、不得接受未成年人士的投注、不得接受信用卡投注；須展示告示提醒市民有關沉迷賭博的嚴重性，並提供有關賭博失調服務資訊等。
民青局強調政府的政策是不鼓勵賭博，但社會對賭博有持續需求，若不予規管，或致非法賭博活動及衍生的社會問題和其他犯罪活動，故政府採取務實做法，只允許少數獲准賭博途徑存在。另外，因馬會相關經驗豐富，如政府批准籃球博彩，將向馬會發出相關牌照，並通過修例及發牌的擬議規管框架，與現行賽馬、足球博彩以及六合彩的規管制度一致。
民建聯新界北立法會議員劉國勳表示樂見政府積極推行相關工作，以了解社會對此是否有共識。他相信如諮詢有共識應繼續推行，政府會進行相關修例工作及處理牌照事宜，其中修例工作應可在今年完成。而有關機構亦會積極處理投注系統等工作，可望在明年10月NBA球季開鑼時落實規範籃球博彩活動。