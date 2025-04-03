規範籃球博彩諮詢一個月 政府倡不受本地賽投注

政府昨起就規範籃球博彩作為期一個月的公眾諮詢，至下月2日。當局指參考足球博彩的做法，透過修訂《博彩稅條例》訂立籃球博彩活動的規管框架，賦權民青局長向馬會發出營運籃球博彩的牌照，並制定相關牌照條件，包括規定持牌經營者不得接受本港球隊參與球賽以及在香港舉行的球賽的投注；不得接受未成年人投注；須展示告示提醒市民沉迷賭博的禍害等。

政府指，據馬會資料，自足球博彩於2003年合法化後，已將逾15,810億元投注額導入合法渠道，並帶來逾1,160億元博彩稅，反映規管制度有成效。近年不少社會人士關注香港的非法籃球賭博問題，根據馬會的最新評估，2024年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元。而牛津經濟研究院最新研究，若提供合法籃球博彩，49%非法投注者會改為經馬會投注。