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2024-01-02 04:30:19
日報

視障人士炮台山遇劫 26歲蒙古漢被捕

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炮台山劫案 炮台山劫案

無良賊人假扮好心攙扶視障人士離開港鐵站，伺機下手盜竊財物。一名視障人士上周六在港鐵炮台山站不慎踩到一名男子，該男子疑扮好心攙扶事主離開港鐵站，並偷走他放有共值9,000元財物的斜孭袋，途人見狀協助報警，警方周日拘捕一名持俗稱「行街紙」臨時身份證明書的26歲蒙古籍男子。

67歲姓蔡事主為一名視障人士，上周六早上10時，持手杖在港鐵炮台山站內行走，期間疑踩到一名男子；其後操英語男子疑扮好心攙扶事主離開港鐵站，到炮台山站B出口，「外語」男伺機偷走蔡的斜孭袋，內有3,500元現金、八達通及身份證，另有兩部分別價值5,000元及500元的手機。

警方接報到場在附近兜截無果，案發後翻查閉路電視片段，鎖定疑犯並將他扣捕。東區警區刑事調查隊第四隊督察梁鈺亨昨交代案情稱，調查發現涉案男子上周六凌晨，在西營盤一間便利店涉嫌干犯了盜竊罪，偷取啤酒及朱古力。警方隨即收窄調查範圍，翻查西營盤一帶的閉路電視，發現疑犯經常在區內徘徊，及後亦鎖定其住址，成功拘捕疑犯，並檢獲案發當日他所著的衣飾、八達通及4部手提電話。根據調查，涉案男子為持俗稱「行街紙」臨時身份證明文件的26歲蒙古籍男子，其他背景仍在調查。

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警方強烈譴責這類欺凌弱小，針對社會弱勢社群的犯罪行為，警方必將所有罪犯人繩之於法。

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