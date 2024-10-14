觀塘區社區調查發現 長者戶安裝平安鐘意欲低

獨居雙老長者欠支援問題一直存在，《am730》早前報道，有議員倡議設資料庫，以了解長者「最需要甚麼？」，故於觀塘區鎖定不同類型的大廈作為試點，展開推社區調查計劃，初步發現不少獨居或雙老長者戶，並沒有安裝平安鐘，情況令人驚訝。

觀塘區區議員余邵倫向《am730》表示，社區調查計劃在9月中開始至本月初，展開第一階段，到區內7幢不同類型的大廈「拍門」，涉及約4,200戶，整體回應率平均38%，以美田樓為例，獨居或雙老長者戶約佔兩成二；計劃初步發現，為數不少的獨居或雙老長者戶並沒有安裝平安鐘，「九十幾戶(獨居或雙老戶)只有4戶有裝」，情況令人驚訝及憂慮，這情況在私樓長者戶尤其嚴重，長者主要是認為自己「無需要」或不想花費安裝，而拒絕安裝平安鐘，令人擔心高風險長者遇到家居意外時，會出現失救的悲劇。