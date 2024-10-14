觀塘區社區調查發現 長者戶安裝平安鐘意欲低

獨居雙老長者欠支援問題一直存在，《am730》早前報道，有議員倡議設資料庫，以了解長者「最需要甚麼？」，故於觀塘區鎖定不同類型的大廈作為試點，展開推社區調查計劃，初步發現不少獨居或雙老長者戶，並沒有安裝平安鐘，情況令人驚訝。
觀塘區區議員余邵倫向《am730》表示，社區調查計劃在9月中開始至本月初，展開第一階段，到區內7幢不同類型的大廈「拍門」，涉及約4,200戶，整體回應率平均38%，以美田樓為例，獨居或雙老長者戶約佔兩成二；計劃初步發現，為數不少的獨居或雙老長者戶並沒有安裝平安鐘，「九十幾戶(獨居或雙老戶)只有4戶有裝」，情況令人驚訝及憂慮，這情況在私樓長者戶尤其嚴重，長者主要是認為自己「無需要」或不想花費安裝，而拒絕安裝平安鐘，令人擔心高風險長者遇到家居意外時，會出現失救的悲劇。
推動樂齡科技協助長者戶
政府早前以葵青及南區作為試點，為有需要長者戶安裝平安鐘，余邵倫建議，當局可考慮將試點計劃擴展至觀塘區，讓更多長者戶受惠。他又認為，除了平安鐘外，也期望研究採用樂齡科技，協助監測長者的活動情況，預計未來兩個月將舉辦簡介會，邀請社福機構或樂齡科技團體，分享及介紹相關科技，然後在社區調查中接觸到的長者戶作試點，應用合適的樂齡設備，以研究成效。
他直言，首階段的社區調查計劃中，在人手有限的情況下，逐家逐戶「拍門」是吃力的，故下一步希望優化調查問卷後，方便召集更多團體擔任「普查員」，有效整理資料庫，有助日後為有需要長者提供更到位的支援。
立法會議員鄧家彪本周二(15日)將聯同余邵倫及多名觀塘區議員召開記者會，公布社區調查計劃的更多詳情。