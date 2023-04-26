觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目

觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑｜2023年居屋最快將於今年年中開始接受申請，到今年第四季攪珠、明年初便會開始揀樓。今期居屋6個新盤，包括安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟悅苑、朗天苑及兆翠苑共有9,154伙，分別以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元。即睇觀塘區位於安禧街的安楹苑和安樺苑，以及安愉道的安麗苑申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目。