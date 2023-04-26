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2023-04-26 16:12:49

觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目

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2023居屋

房委會推出新一期居屋單位，其中安達臣道3個屋苑合共提供3,510個單位。

觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑｜2023年居屋最快將於今年年中開始接受申請，到今年第四季攪珠、明年初便會開始揀樓。今期居屋6個新盤，包括安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟悅苑、朗天苑及兆翠苑共有9,154伙，分別以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元。即睇觀塘區位於安禧街的安楹苑和安樺苑，以及安愉道的安麗苑申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目。

觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑｜居屋2023申請時間

最新一期的居屋預計今年年中開始接受申請，並在今年第四季進行攪珠，明年首季進行揀樓。安楹苑、安樺苑、安麗苑預計在2025年落成7月至8月陸續落成。

觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑｜屋苑詳情、單位量、實用面積、價錢

屋苑

供應

實用面積

售價

平均呎價

關鍵日期

觀塘安楹苑

1,140伙

282至478平方呎

171萬至394萬

7,370元

2025年7月31日

觀塘安樺苑

990伙

296至495平方呎

181萬至377萬

7,030元

2025年8月31日

觀塘安麗苑

1,380伙

278至497平方呎

169萬至376萬

7,260元

2025年8月31日

居屋2023幾時可以申請？

據消息指居屋2023還未確實指定申請日期，擬於2023年年中接受申請，預計今年第四季攪珠，明年首季揀樓…...詳情按此

居屋2023有甚麼屋苑新盤？

今期居屋2023的6個新盤為觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，6個新盤分別以市價62折發售…...詳情按此

甚麼人可以申請居屋？

綠表及白表人士有資格申請居屋…...詳情按此

居屋2023如何申請？

一手居屋可以網上、親身或郵寄形式遞交申請…...詳情按此

居屋2023有甚麼入息及資產限制？

屋居2023申請表分為綠表及白表申請者，白表單人申請者1人家庭每月入息限制為$33,000…...詳情按此

居屋2023申請費用是多少？

一般居屋申請費用為250元；「白居二」申請費為210元。若同時申請，申請費用合共460元…...詳情按此

居屋幾年可以賣？

政府為增加居屋的流通性，及讓居屋業主享有更富彈性的選擇，居屋的轉讓限制期由10年縮短至5年…...詳情按此

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